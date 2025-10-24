На фоне российских атак: Украина ищет 2 миллиарда евро, чтобы осуществить импорт газа
- Украина ищет 2 миллиарда евро для импорта газа из-за осложнений отопительного сезона от российских атак.
- Средства планируют привлечь через внутренние резервы и помощь партнеров, включая гранты от Норвегии и Германии.
Украине необходимо в срочном порядке найти 2 миллиарда евро. Эти средства нужны для дополнительного импорта газа из-за российских атак.
Как Украина будет осуществлять импорт газа?
Именно они осложнили ситуацию по отопительному сезону, несмотря на накопленные 13,2 миллиарда кубометров газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Читайте также Европейский банк поможет Нафтогазу восстановиться после атак России: сколько денег нужно
Она рассказала, что для финансирования дополнительного импорта газа необходимо около 2 миллиардов евро. И эту сумму правительство планирует привлечь двумя путями.
Первый – это внутренний резерв и помощь партнеров. То есть речь идет о резервном фонде, из которого вчера действительно выделили средства. Это в частности финансирование банковского сектора Украины деятельности компании "Нафтогаз".
Вторая часть – это помощь партнеров через гранты и займы, то есть сотрудничество с такими учреждениями:
- ЕБРР;
- Европейским инвестиционным банком.
Свириденко добавила, что в частности Норвегия выделяет Украине грант на 150 миллионов долларов.
Заметьте! Более того, 24 октября еще состоялась встреча с министром энергетики Германии. Он заявил о предоставлении дополнительных 60 миллионов евро в соответствующий фонд, и эти деньги будут направлены на закупку газа.
Что еще известно относительно отопительного сезона?
Власти Украины активно готовятся к отопительному сезону, в том числе и к обеспечению украинцев газом. Об этом рассказал Владимир Зеленский 20 октября.
Украинский лидер объяснил, что во время Ставки активно обсуждали ситуацию в газовом секторе:
- создание необходимых запасов газа;
- денег, которые нужны для закупок топлива.
Зеленский сообщил, что определили все детали по финансированию – какие средства будут достаточными, и какими могут быть источники финансирования.
Обратите внимание! Однако факт заключается в том, половину этих средств уже обеспечили, и весь необходимый объем правительство найдет.
Что еще известно о газе и отопительном сезоне?
Сейчас Украина временно потеряла собственную добычу газа. Причиной таких обстоятельств являются российские обстрелы. Таким образом страна становится зависимой от импорта.
В частности проблема с отопительным сезоном остается открытой. В частности в Киеве, как отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг, поставки тепла может начаться в декабре.