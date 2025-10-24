На фоне российских атак: Украина ищет 2 миллиарда евро, чтобы осуществить импорт газа

Украине необходимо в срочном порядке найти 2 миллиарда евро. Эти средства нужны для дополнительного импорта газа из-за российских атак.

Как Украина будет осуществлять импорт газа?

Именно они осложнили ситуацию по отопительному сезону, несмотря на накопленные 13,2 миллиарда кубометров газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Она рассказала, что для финансирования дополнительного импорта газа необходимо около 2 миллиардов евро. И эту сумму правительство планирует привлечь двумя путями.

Первый – это внутренний резерв и помощь партнеров. То есть речь идет о резервном фонде, из которого вчера действительно выделили средства. Это в частности финансирование банковского сектора Украины деятельности компании "Нафтогаз".

Вторая часть – это помощь партнеров через гранты и займы, то есть сотрудничество с такими учреждениями:

ЕБРР; Европейским инвестиционным банком.

Свириденко добавила, что в частности Норвегия выделяет Украине грант на 150 миллионов долларов.

Заметьте! Более того, 24 октября еще состоялась встреча с министром энергетики Германии. Он заявил о предоставлении дополнительных 60 миллионов евро в соответствующий фонд, и эти деньги будут направлены на закупку газа.

Что еще известно относительно отопительного сезона?

Власти Украины активно готовятся к отопительному сезону, в том числе и к обеспечению украинцев газом. Об этом рассказал Владимир Зеленский 20 октября.

Украинский лидер объяснил, что во время Ставки активно обсуждали ситуацию в газовом секторе:

создание необходимых запасов газа; денег, которые нужны для закупок топлива.

Зеленский сообщил, что определили все детали по финансированию – какие средства будут достаточными, и какими могут быть источники финансирования.

Обратите внимание! Однако факт заключается в том, половину этих средств уже обеспечили, и весь необходимый объем правительство найдет.

