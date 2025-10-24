На тлі російських атак: Україна шукає 2 мільярди євро, аби здійснити імпорт газу

Україні необхідно у терміновому порядку знайти 2 мільярди євро. Ці кошти потрібні для додаткового імпорту газу через російські атаки.

Як Україна здійснюватиме імпорт газу?

Саме вони ускладнили ситуацію щодо опалювального сезону, попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністерку України Юлію Свириденко.

Вона розповіла, що для фінансування додаткового імпорту газу необхідно близько 2 мільярдів євро. І цю суму уряд планує залучити двома шляхами.

Перший – це внутрішній резерв та допомога партнерів. Тобто йдеться про резервний фонд, з якого вчора дійсно виділили кошти. Це зокрема фінансування банківського сектору України діяльності компанії "Нафтогаз".

Друга частина – це допомога партнерів через гранти й позики, тобто співпрацю з такими установами:

ЄБРР; Європейським інвестиційним банком.

Свириденко додала, що зокрема Норвегія виділяє Україні грант на 150 мільйонів доларів.

Зауважте! Ба більше, 24 жовтня ще відбулася зустріч із міністром енергетики Німеччини. Він заявив про надання додаткових 60 мільйонів євро у відповідний фонд, і ці гроші будуть спрямовані на закупівлю газу.

Що ще відомо щодо опалювального сезону?

Влада України активно готується до опалювального сезону, зокрема й до забезпечення українців газом. Про це розповів Володимир Зеленський 20 жовтня.

Український лідер пояснив, що під час Ставки активно обговорювали ситуацію в газовому секторі:

створення необхідних запасів газу; грошей, які потрібні для закупівель палива.

Зеленський повідомив, що визначили всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми, і якими можуть бути джерела фінансування.

Зверніть увагу! Однак факт полягає у тому, половину цих коштів вже забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде.

Що ще відомо щодо газу та опалювального сезону?