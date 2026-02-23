Битва за Европу: Россия все еще вторая по импорту СПГ, но теряет рынок

Евросоюз наращивает закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке, чтобы покрыть зимний спрос. Значительная часть СПГ идет из России, несмотря на желание Европы отказаться от российских энергоносителей.

Сколько газа импортировал ЕС?

По оценкам аналитической компании Kpler, в феврале страны Европы импортировали рекордные объемы СПГ – 14,20 миллионов тонн, пишет Reuters.

Смотрите также На 40% больше: соседка резко увеличивает поставки газа в Украину

В этом месяце закупки сжиженного газа в ЕС превысили исторический максимум, зафиксированный в январе – 13,67 миллиона тонн.

Также поставки СПГ на целых 22% выросли по сравнению с февралем 2025 – тогда европейские страны приобрели 11,63 миллиона тонн газа.

Высокий спрос Европы на СПГ объясняется тем, что странам необходимо пополнять истощенные из-за зимних морозов газовые хранилища. Сейчас они заполнены всего на 32%, тогда как последние 5 лет в среднем в этот период показатель достигал в 49%.

Поэтому ожидается, что спрос на газ в Европе в ближайшее время будет оставаться высоким.

Заметьте! Нарастить закупки газа в ЕС удалось частично за счет слабого спроса в Китае. Сейчас Пекин избегает закупок СПГ на спотовом рынке. Дело в том, что зима в большинстве регионов страны была мягкой, что снизило потребность в нем. И цены на спотовом рынке выше, чем на трубопроводный газ.

Кто поставляет газ в Европу?

Главным поставщиком СПГ для Европы сейчас является США. Аналитики Kpler подсчитали, что в феврале американские поставки составили 8,05 миллиона тонн – это около 57% от всего импорта.

Однако Россия все еще продает много газа в Европу. В феврале в страны блока поступило 1,6 миллиона тонн российского газа, что сделало Москву вторым по величине импортером СПГ на континент.

В то же время рост предложения из США, вероятно, позволит удовлетворить европейский спрос,

– считают эксперты.

Ожидается, что в марте экспорт американского СПГ вырастет до 11,19 миллиона тонн – это будет второй крупнейший показатель за всю историю поставок в Европу.

Важно! Чтобы ускорить диверсификацию импорта газа и отказ от российских энергоносителей, ЕС планирует освободить от дополнительных проверок партии от главных поставщиков, например, США, Норвегию, Катар и т.д., пишет Reuters.

Какой газовый запрет принял ЕС?