Европейский Союз усиливает защиту своего автомобильного рынка от иностранного импорта. Ограничения, введенные Брюсселем, затронут ряд торговых партнеров, но не коснутся Украины.

Сколько китайских автомобилей разрешат ввезти в ЕС

Европейская комиссия официально ввела временные квоты на импорт отдельных категорий новых гибридных автомобилей, пишет Bloomberg.

Согласно регламенту, опубликованному 24 ноября, жесткие ограничения начнут действовать уже с 1 декабря 2026 года и продлятся как минимум до 18 июня 2027 года – в общей сложности 200 календарных дней.

Главной мишенью новых правил является Пекин. В период действия квот в ЕС разрешат ввезти не более 191 780 гибридных автомобилей китайского происхождения.

В документе отмечается, что ограничения вводятся из-за резкого увеличения импорта. Еврокомиссия считает, что дальнейший рост поставок более дешевых автомобилей может нанести серьезный ущерб европейским производителям:

сократить их продажи;

уменьшить их долю на рынке;

ударить по прибыли компаний.

Следовательно, импорт сверх установленной квоты не будет разрешен. То есть после исчерпания лимита новые партии гибридных автомобилей не смогут попасть на рынок ЕС.

Какие еще страны оказались под ударом

Квоты коснутся не только китайских производителей. Под ограничения попали и другие большие торговые партнеры Евросоюза.

На ближайшие полгода импорт гибридов будет ограничен такими квотами:

Япония – 170 889 автомобилей;

Турция – 126 320 автомобилей;

Великобритания – 105 402 автомобиля;

Южная Корея – 67 924 автомобиля;

США – 18 482 автомобиля.

В то же время ограничения не распространяются на страны Европейской экономической зоны, Украину, Кению и ряд других развивающихся стран. Исключения определены непосредственно в регламенте.

Обратите внимание! Нынешние квоты носят временный характер. Они будут действовать до тех пор, пока Еврокомиссия проводит расследование по импорту гибридных автомобилей, которое впоследствии может привести к введению многолетних санкций. Предварительно защитные меры могут действовать четыре года. При этом квоту планируют увеличивать на 6% каждые 12 месяцев.

Напомним, помимо автомобилей, Еврокомиссия начала расследование в связи с резким увеличением импорта композитных смол и стекловолокна, значительная часть которых поступает из Китая. За год поставки этих товаров выросли на 25%, поэтому Брюссель рассматривает возможность введения квот или дополнительных пошлин.