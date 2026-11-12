Импорт Украины бьет рекорды: как гигантский разрыв в торговле отразится на курсе

Отечественная экономика столкнулась с беспрецедентным дисбалансом на международном рынке товаров. Такая ситуация оказывает серьезное давление на финансовую систему и может напрямую повлиять на стоимость иностранной валюты в обменниках.

Почему мы покупаем гораздо больше, чем продаем

В октябре 2026 года дефицит внешней торговли товарами достиг рекордных 6,3 миллиарда долларов. Украина импортировала из-за рубежа продукции на 9,1 миллиарда долларов, тогда как продала лишь на 2,8 миллиарда, о чем пишет Forbes Ukraine со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

В целом за десять месяцев текущего года стоимость импорта превысила 84,2 миллиарда долларов. В то же время экспорт принес стране более 32,4 миллиарда долларов. Львиную долю наших закупок за рубежом (почти 74%) составляют машины, оборудование, транспорт, а также топливо и химическая продукция. Это критически важные товары для поддержания инфраструктуры и армии в условиях войны.

Что приносит Украине больше всего валюты

Главным источником дохода государства остается аграрный сектор. Продовольствие обеспечило почти 18,6 миллиарда долларов экспортной выручки за январь-октябрь. Следом по доходности идут металлы и изделия из них, а также транспорт и оборудование.

Важно! Для рядового гражданина такой гигантский дефицит в 51,8 миллиарда долларов за десять месяцев означает усиление давления на гривну. Когда страна покупает больше, чем продает, возникает повышенный спрос на иностранную валюту для оплаты импорта. Если этот разрыв не будет покрываться международной финансовой помощью, Нацбанку придется расходовать резервы, что в перспективе может привести к удорожанию доллара и росту цен на импортные товары в магазинах.

Проблема преобладания импорта над экспортом резко обострилась после начала полномасштабного вторжения, когда враг уничтожил значительную часть промышленности и заблокировал традиционные логистические пути. Ранее мы уже сообщали, что правительство и бизнес ищут альтернативные маршруты для вывоза зерна и металла, однако объемы закупок топлива и техники для оборонных нужд продолжают стабильно тянуть торговый баланс в минус.