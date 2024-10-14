"Укрэнерго" может пройти повторную сертификацию: какие на это причины

Секретариат Энергетического сообщества уведомил Украину о риске пересертификации оператора "Укрэнерго". Если до 9 декабря не будут выполнены установленные требования, компания может потерять сертификат оператора (ISO).

Нужна ли "Укрэнерго" повторная сертификация

Это будет означать временное прекращение возможности импорта электроэнергии до момента завершения повторной сертификации, говорится в материале издания "РБК-Украина".

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Секретариат Энергетического сообщества определил четыре ключевых условия, которые Украина должна выполнить для избежания пересертификации "Укрэнерго". Основными требованиями являются:

Назначение полного состава Наблюдательного совета "Укрэнерго". На сегодня в состав совета входят только четыре человека, из которых трое являются представителями государства и один - независимым членом. Вакансия второго независимого члена остается незаполненной с апреля 2022 года, а двое других независимых членов ушли в отставку в сентябре 2024 года. Правительство должно завершить назначение до 9 декабря. Пересмотр устава компании. Необходимо усилить роль Наблюдательного совета в принятии решений "Укрэнерго", чтобы обеспечить ее независимость и эффективность. Создание отдельного структурного подразделения для координации операторов топливно-энергетического комплекса, которое будет под прямым подчинением назначенного заместителя министра энергетики. Это подразделение будет отвечать за управление корпоративными правами государства в "Укрэнерго". Пока не известно, создано ли это подразделение и кто является его руководителем. Обеспечение полной независимости "Укрэнерго" от вмешательства министерства и министра энергетики.

Секретариат Энергетического сообщества обратился к НКРЭКУ с просьбой оценить соответствие компании требованиям по анбандлингу (процесс отделения операторов системы передачи от производителей и поставщиков энергии).

Важно! Если до 9 декабря 2024 года не будут достигнуты указанные критерии, регулятору может быть рекомендовано снова открыть процедуру сертификации, что ставит под угрозу импорт электроэнергии из ЕС.