Украина импортирует электроэнергию из ЕС: тестируют возможности поставки

27 ноября "Энергетическая компания Украины" провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии. Государственный трейдер импортировал электроэнергию в течение двух часов.

До этого трейдеры уже тестировали импорт мегаватт из Словакии дважды. Первый пробный импорт произошел 19 октября.

Интересно Украина во второй раз тестово импортировала электроэнергию из Европы

Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости. Ранее в ЕС сообщалось, что Украина сможет импортировать электроэнергию в критической ситуации.

Стоимость импорта из Европы

Цена на электроэнергию в Европе в 5-6 раз выше, чем в Украине.

Биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы 6 сентября составила 480 евро за мегаватт в час (17,50 грн/киловатт в час), что в 6 раз дороже, чем в Украине.

Украинское правительство зафиксировало цены на электроэнергию для населения до конца отопительного сезона, то есть даже в случае импорта из Европы зимой тарифы не повысятся.

Напомним, в результате российской массированной ракетной атаки 15 ноября масштабы разрушений украинской энергосистемы составили около 50%.