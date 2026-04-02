Украина сократила импорт электроэнергии: прекратила ли поставки Венгрия
В марте текущего года Украина сократила импорт электроэнергии. Он уменьшился на четверть, то есть на 25% –до 942 тысячи мегаватт-час.
Что известно об импорте электроэнергии?
По сравнению с мартом 2025 года, импорт электроэнергии в Украину вырос в 3,4 раза, о чем свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.
Наибольшую долю в импорте занимает Венгрия – 48%. Второе место занимает Румыния – 20%.
Также, в марте 2026 года Украина возобновила экспорт электроэнергии после многомесячного перерыва,
– говорится в сообщении.
За март было экспортировано 30,2 тысячи мегаватт-час – больше всего в Молдову – 47,5%.
Заметьте! Если сравнивать по сравнению с мартом 2025 года, экспорт упал на 61%.
Напомним, что в Венгрии ранее заявляли, что хотят прекратить поставки света в Украину. Однако впоследствии Будапешт изменил свою позицию. Ее в частности озвучил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Он сказал, прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст "проблемы для семей, которые живут по ту сторону границы".
Однако в дальнейшем Венгрия придумала еще одно решение – прекратить поставки газа в Украину. Об этом сообщил в своих социальных сетях Виктор Орбан.
Обратите внимание! Причиной таких действий он назвал прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Согласно словам Орбана, поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены. В то же время тот объем газа, который останется в стране, будет и в дальнейшем там храниться.
Что известно об импорте света и Словакии?
- Напомним, что Роберт Фицо говорил, что Словакия прекратит аварийные поставки света в Украину. Условием он тоже назвал восстановление нефтепровода "Дружба".
- В Укрэнерго сообщили, что получили от словацкого системного оператора – компании SEPS – официальное письмо об одностороннем прекращении Договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение условий состоится с мая.
- В компании отметили, что украинцам ничего не угрожает. Аварийная помощь из Словакии привлекалась достаточно редко и в очень ограниченных объемах.