Украина сократила импорт электроэнергии: прекратила ли поставки Венгрия

В марте текущего года Украина сократила импорт электроэнергии. Он уменьшился на четверть, то есть на 25% –до 942 тысячи мегаватт-час.

Что известно об импорте электроэнергии?

По сравнению с мартом 2025 года, импорт электроэнергии в Украину вырос в 3,4 раза, о чем свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

Читайте также В Украине уже скоро могут усилиться отключения света: эксперт назвал неочевидную причину

Наибольшую долю в импорте занимает Венгрия – 48%. Второе место занимает Румыния – 20%.

Также, в марте 2026 года Украина возобновила экспорт электроэнергии после многомесячного перерыва,

За март было экспортировано 30,2 тысячи мегаватт-час – больше всего в Молдову – 47,5%.

Заметьте! Если сравнивать по сравнению с мартом 2025 года, экспорт упал на 61%.

Напомним, что в Венгрии ранее заявляли, что хотят прекратить поставки света в Украину. Однако впоследствии Будапешт изменил свою позицию. Ее в частности озвучил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Он сказал, прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст "проблемы для семей, которые живут по ту сторону границы".

Однако в дальнейшем Венгрия придумала еще одно решение – прекратить поставки газа в Украину. Об этом сообщил в своих социальных сетях Виктор Орбан.

Обратите внимание! Причиной таких действий он назвал прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Согласно словам Орбана, поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены. В то же время тот объем газа, который останется в стране, будет и в дальнейшем там храниться.

