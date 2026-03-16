Об этом проинформировали в Укрэнерго после ряда публичных заявлений со стороны Словакии.
Какие подробности расторжения договора?
Причины расторжения соглашения со стороны SEPS остались без официальных объяснений. В то же время Укрэнерго заявляет, что не нарушала условий сотрудничества и действовала в соответствии с принципами добрососедства и норм европейского права.
В компании подчеркивают, что это решение не будет иметь ощутимого влияния на украинских потребителей, ведь аварийная помощь из Словакии привлекалась редко и в незначительных объемах, а последний раз это было в январе этого года.
Также отмечается, что прекращение действия соглашения о взаимной аварийной поддержке не касается коммерческих поставок.
Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений,
– подчеркнули в компании.
Что известно о позиции Словакии в отношении Украины?
Премьер-министр Роберт Фицо угрожал заблокировать помощь Киеву от ЕС в размере 90 миллиардов евро, требуя возобновления транзита нефти. Он также считает, что Украина может уничтожить трубопровод "Дружба" по приказу Владимира Зеленского.
А в феврале сообщалось, что из-за обострения ситуации с поставками нефти Словакия приостановила поставки электроэнергии в Украину.
Тогда Фицо также отметил, что позиция Словакии относительно членства Украины в ЕС может быть пересмотрена, если Киев и дальше будет вредить ее интересам в сфере поставок сырья.
Интересно, что сам Роберт Фицо рассматривает возможность визита в Москву на парад, посвященный 9 мая.