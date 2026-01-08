Санкции не помешали: ЕС купил российского металла на почти 2 миллиарда евро

Евросоюз усиливает санкционное давление на Россию, но продолжает покупать у нее продукцию. Только за десять месяцев 2025 года страны блока импортировали 4,19 миллиона тонн металлов российского происхождения.

Какую продукцию покупает ЕС у России?

По данным Eurostat, в январе – октябре прошлого года ЕС заплатил России за металлургическую продукцию 1,72 миллиарда евро, передает 24 Канал со ссылкой на расчеты GMK Center.

Больше всего страны ЕС импортировали полуфабрикаты из России. За указанный период российские компании поставили 2,9 миллиона тонн этой продукции. Крупнейшими покупателями полуфабрикатов стали:

Бельгия – 1,09 миллиона тонн;

Италия – 640,34 тысячи тонн;

Чехия – 616,02 тысячи тонн;

Дания – 443,3 тысячи тонн.

За эти поставки страны суммарно заплатили Кремлю 1,28 миллиарда евро.

В больших объемах импортировался также чугун в ЕС – общем 696,99 тысячи тонн. Российские компании заработали на нем 254,45 миллиона евро. Основные объемы направлялись:

в Италию – 524,62 тысячи тонн;

в Латвию – 87,27 тысячи тонн;

и в Бельгию – 31,07 тысячи тонн.

Импорт лома из России составил 69,18 тысячи тонн. ЕС потратил на его закупки за 10 месяцев 2025 года 21,25 миллиона евро.

Железо прямого восстановления Москва за это период поставила на 160,63 миллиона евро – 525,96 тысячи тонн.

Несмотря на санкции, российские производители и дальше получают значительные доходы от экспорта продукции в Евросоюз. В прошлом году сумма превысила 2,5 миллиарда евро. Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличие исключений, которые дают возможность российской металлургии экспортировать на рынки ЕС,

– отметили аналитики.

Стоит знать! В то же время поставки металлов из России в ЕС сокращаются. По итогам 2024 года, Москва импортировала в Европу 5,34 миллиона тонн продукции горно-металлургического комплекса.

Что еще покупает ЕС у России?

Вместе с тем, несмотря на желание полностью отказаться от поставок Москвы, ЕС до сих пор покупает значительные объемы российского газа.

По подсчетам Reuters, объемы импорта российского газа в Европу только по трубопроводу "Турецкий поток" за 11 месяцев 2025 года составили 16,3 миллиарда кубометров, что намного больше прошлогодних показателей в 15,2 миллиарда кубометров.

Если нынешние темпы сохранятся, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году может составить около 18 миллиардов кубометров,

– спрогнозировало издание в ноябре.

Также европейские страны покупают сжиженный природный газ в России. Крупнейшими покупателями российского гСПГ в ЕС в прошлом году были:

Венгрия и Словакия;

Франция;

Бельгия;

Нидерланды.

Заметьте! Страны ЕС согласовали полный отказ от поставок российского газа до 2027 года.

Какие санкции ввел ЕС против России?