Санкции не остановили: ЕС заплатил Кремлю почти 2 миллиарда евро

Евросоюз ввел против России уже 19 пакетов санкций и готовит 20-й, но продолжает торговать с Москвой. В прошлом году страны ЕС импортировали 4,55 миллиона тонн российского металла в январе –ноябре.

Сколько Россия заработала на металле?

По данным Eurostat, Россия заработала на продаже металла в Европу за этот период 1,85 миллиарда евро, передает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

Больше всего европейские страны покупали у России стальные полуфабрикаты. Поставки этой продукции выросли почти на 10% по сравнению с предыдущим годом:

за 11 месяцев 2025 года объем импорта в ЕС составил 3,19 миллиона тонн;

ЕС потратил на закупки 1,4 миллиарда евро.

Больше всего полуфабрикаты в России покупали четыре страны:

Бельгия – 1,16 миллиона тонн;

Италия – 718,07 тысяч тонн;

Чехия – 711,4 тысячи тонн;

Дания – 498,35 тысяч тонн.

Причем Чехия нарастила за это время импорт полуфабрикатов аж на 62,5% в годовом исчислении.

Значительно меньше ЕС купил российского чугуна – 696,99 тысячи тонн за 11 месяцев. И к слову, импорт этого продукта упал на треть. В тройке лидеров по закупкам опять же оказались Бельгия и Италия.

А вот ферросплавов Москва почти не продавала Европе за этот период.

Несмотря на санкции российские производители и дальше получают значительные доходы от экспорта продукции в Евросоюз, прошлом году сумма превысила 2,5 миллиарда евро. Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, которые дают возможность российской металлургии экспортировать на рынки ЕС,

– отмечают аналитики.

Обратите внимание! Следует признать, что импорт российских металлов в страны ЕС сократился к году. По итогам 2024-го Европа закупила 5,34 миллиона тонн горно-металлургической продукции.

Кто требует сократить импорт из России?

В то же время Германия призвала ЕС усилить санкции против России, чтобы защитить европейских металлургов. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что ЕС должен немедленно прекратить закупки российских полуфабрикатов, прежде всего стальных слябов, пишет Eurometal.

Он подчеркнул, что эти поставки до сих пор не подпадают под санкционные ограничения и попадают на европейский рынок. А это, свою очередь, подрывает конкурентоспособность заводов, в частности, немецких.

Позицию правительства поддержала и Немецкая стальная федерация (WV Stahl).

Несмотря на всеобъемлющие санкции ЕС, российским сталелитейным компаниям до сих пор разрешено в больших объемах поставлять полуфабрикаты в Евросоюз, что имеет серьезные последствия для производителей стали в Германии и по всей Европе,

– отметила ее гендиректор Керстин Мария Риппел.

Она назвала эту ситуацию "абсолютно непостижимой" и добавила, что время закрыть лазейку для российских производителей.

Планирует ли ЕС ограничить импорт металлов?