Сколько металлолома экспортировала Украина за 2025 год?

О том, на сколько увеличился экспорт металлолома в Украине, говорится в аналитике GMK Center.

По итогам 2025 года экспортеры металлолома вывезли из Украины 448,68 тысяч тонн стратегического сырья. Речь идет об увеличении показателя на 53% по сравнению с 2024 годом.

Отмечается, что показатель является самым высоким от 2021 года. А основным направлением экспорта остается Польша. За 2025 год туда вывезли 76,6% от общего количества экспорта.

Важно! Такой показатель выше на 38,2% по сравнению с 2024 годом.

Какие последствия для Украины от экспорта металлолома?

Ранее сообщалось, что экспорт лома в ЕС превратился в так называемую обходную схему. Экспортеры избегали уплаты вывозной пошлины в 180 евро за тонну, поскольку сырье реэкспортировали из Европы в Индию и Турцию.

В конце 2025 года, государство отреагировало на это. На сайте Минэкономики появилось сообщение о продлении ограничений на экспорт отдельного сырья. Однако на первое место на этот раз поставили металлолом.

Прежде всего это касается металлолома. Он нужен украинским металлургическим и машиностроительным предприятиям для производства продукции для обороны, восстановления и внутреннего рынка. Когда лом перерабатывается в Украине, это означает рабочие места, налоги и готовую продукцию, а не сырье, вывезенное за границу,

– говорится в сообщении.

Что происходит с металлургией в мире?

ЕС планирует уменьшить квоты на импорт стали и одновременно повысить тарифы на объемы. Отмечается, что такие решения связаны с попытками уменьшить перепроизводство металлов.

В то же время известно, что пока ЕС усиливает санкции против России, сам же и продолжает выручать ее, покупая металлургическую продукцию.