Как Украина будет экспортировать оружие?
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы государства, на встрече обсудили возможности для увеличения возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса, новые направления сотрудничества и открытия платформ для экспорта украинского оружия.
Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины,
– отметил президент.
Зеленский рассказал, что по оценкам властей, потенциал производства только дронов и ракет в Украине в 2026 году достигнет уже 35 миллиардов долларов. Поэтому Украина готова делиться своими наработками в оборонной сфере и технологиями, а также развивать совместное производство оружия с союзниками.
Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий.
Президент поблагодарил всех, кто инвестирует в украинскую оборонную промышленность и дает возможность Украине наращивать ее способности.
Куда планируют экспортировать оружие?
Зеленский ранее заявил, что сейчас Украина уже достигла договоренностей об открытии трех платформ экспорта оружия по следующим направлениям:
- Соединенные штаты Америки;
- Европа;
- Ближний Восток.
При этом он отметил, что Украина будет сотрудничать именно с теми странами, которые поддерживали ее независимость и помогали в самые сложные времена
Важно! Главная задача сегодня, по словам Зеленского, – запустить главные экспортные платформы до конца этого года, пишет Офис президента.
Экспорт украинского оружия: что известно?
Зеленский сообщил, что уже поручил секретарю СНБО и всей правительственной команде разработать ключевые элементы новой системы экспорта украинского вооружения. Речь идет о создании целостной модели, которая позволит Украине официально начать торговлю оружием, сохраняя при этом полный контроль над собственными технологиями.
По словам Зеленского, Украина уже имеет образцы вооружения, производство которых превышает потребности фронта. Это, в частности, морские дроны, противотанковые комплексы и другие системы, которые изготавливаются в значительно больших объемах, чем сейчас используются на поле боя. Именно эти профицитные виды и пойдут на экспорт.
Эксперты считают, что запуск экспортных площадок оружия может стать мощным стимулом для украинской экономики. Это обеспечит ресурс для модернизации производства, создания новых технологий и повышения конкурентоспособности украинской оборонки. В то же время экспорт оружия укрепит международные позиции Украины.