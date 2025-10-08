Как рассказал в эфире 24 Канала "Немец" – командир экипажа боевой группы "Тайфун" – дроны работают на фронте круглосуточно. Они помогают бить по технике, живой силе, блиндажах, логистических маршрутах.

Как защищаются от дронов на фронте?

На линии боевого соприкосновения работают различные беспилотники. Украинские военные используют их целенаправленно, когда точно знают, что удастся поразить цель. Так делают, чтобы не тратить зря боеприпасы.

Технику поражают только тогда, когда есть подтверждение и так, чтобы не нанести вред гражданским. К сожалению, в прифронтовых городах и селах до сих пор остаются много мирных жителей. Силы обороны делают все, чтобы им не навредить.

Чаще всего используем дроны на оптоволокне, особенно во время штурма, потому что враг имеет средства РЭБ. Также это единственный вариант, который позволяет уничтожать технику на больших расстояниях,

– подчеркнул военный.

Кроме РЭБа, россияне ставят на свою технику антидронные сетки, "мангалы". То же самое делает Украина. Например "Мангалы” помогают легкобронированной или бронированной технике пережить два – три попадания. Ведь не всегда удается уничтожать ее одним выстрелом.

Важно, чтобы техника или блиндаж не были пригодными для продолжения наступательных действий, не стали укрытием для других вражеских пехотинцев. "Мангалы" и антидронные сетки являются эффективными. Ими накрывают укрытия, подъезды, дроны запутываются в них и падают.

Такие сетки используют на беспилотниках, которые уничтожают так называемые "дроны-ждуны". То есть БПЛА, которые ждут наших военных на дорогах. Их уничтожение позволяет бойцам добираться до позиций и защищать свое оборудование, имущество.

Как развивается отрасль БПЛА?