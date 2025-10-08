Як розповів в ефірі 24 Каналу "Німець" – командир екіпажу бойової групи "Тайфун" – дрони працюють на фронті цілодобово. Вони допомагають бити по техніці, живій силі, бліндажах, логістичних маршрутах.

Як захищаються від дронів на фронті?

На лінії бойового зіткнення працюють різні безпілотники. Українські військові використовують їх цілеспрямовано, коли точно знають, що вдасться уразити ціль. Так роблять, щоб не витрачати даремно боєприпаси.

Техніку вражають лише тоді, коли є підтвердження, і так, щоб не завдати шкоди цивільним. На жаль, у прифронтових містах і селах досі залишаються багато мирних мешканців. Сили оборони роблять все, щоб їм не зашкодити.

Найчастіше використовуємо дрони на оптоволокні, особливо під час штурму, тому що ворог має засоби РЕБ. Також це єдиний варіант, який дозволяє знищувати техніку на великих відстанях,

– наголосив військовий.

Окрім РЕБу, росіяни ставлять на свою техніку антидронові сітки, "мангали". Те саме робить Україна. Наприклад "Мангали” допомагають легкоброньованій чи броньованій техніці пережити два – три влучання. Адже не завжди вдається знищувати її одним пострілом.

Важливо, щоб техніка чи бліндаж не були придатними для продовження наступальних дій, не стали укриттям для інших ворожих піхотинців. "Мангали" та антидронові сітки є ефективними. Ними накривають укриття, під'їзди, дрони заплутуються у них і падають.

Такі сітки використовують на безпілотниках, які знищують так звані дрони-ждуни. Тобто БпЛА, які чекають наших військових на дорогах. Їхнє знищення дозволяє бійцям діставатися до позицій та захищати своє обладнання, майно.

Як розвивається галузь БпЛА?