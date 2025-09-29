Об этом пишет 24 Канал. В Министерстве обороны Украины рассказали о соответствующей встрече Суспильному.

Смотрите также Уникальная операция: "Хищники высот" FPV Shrike за 500 долларов сбили вражеский Ми-8 за 10 миллионов

Что сейчас известно о встрече по производству дронов?

По данным Министерства обороны, делегация от Украины отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. Темой переговоров будут технические вопросы такого производства.

Делегацию от Украины возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Во время общения с журналистами ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет с США два соглашения по закупке вооружения и продажи дронов. Он назвал их "Mega Deal" и "Drone Deal".

Представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

Сотрудничество Украины с партнерами в области дронов: последние новости