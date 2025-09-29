Об этом пишет 24 Канал. В Министерстве обороны Украины рассказали о соответствующей встрече Суспильному.
Что сейчас известно о встрече по производству дронов?
По данным Министерства обороны, делегация от Украины отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. Темой переговоров будут технические вопросы такого производства.
Делегацию от Украины возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.
Во время общения с журналистами ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет с США два соглашения по закупке вооружения и продажи дронов. Он назвал их "Mega Deal" и "Drone Deal".
Представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН.
Сотрудничество Украины с партнерами в области дронов: последние новости
К слову, Украина предлагает Польше и союзникам создать совместный воздушный щит против российских дронов и ракет и делиться опытом противодействия этой угрозе.
Украинский лидер призывает закрыть проливы в Балтийском море для защиты от запуска дронов Россией и ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС.
О готовности присоединиться к европейской инициативе "стена дронов" для защиты восточной границы ЕС от российских беспилотников заявила Словакия.
Кроме этого, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс учится от украинского опыта противодействия российским дронам и планирует развернуть новые системы перехвата.