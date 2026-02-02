Скільки металобрухту експортувала Україна за 2025 рік?

Про те, на скільки збільшився експорт металобрухту в Україні, йдеться в аналітиці GMK Center.

За підсумками 2025 року експортери металобрухту вивезли з України 448,68 тисячі тонн стратегічної сировини. Йдеться про збільшення показника на 53% порівняно з 2024 роком.

Зазначається, що показник є найвищим від 2021 року. А основним напрямком експорту залишається Польща. За 2025 рік туди вивезли 76,6% від загальної кількості експорту.

Важливо! Такий показник є вищим на 38,2% порівняно з 2024 роком.

Які наслідки для України від експорту металобрухту?

Раніше повідомлялося, що експорт брухту до ЄС перетворився на так звану обхідну схему. Експортери уникали сплати вивізного мита у 180 євро за тонну, оскільки сировину реекспортували з Європи до Індії та Туреччини.

Наприкінці 2025 року, держава відреагувала на це. На сайті Мінекономіки з'явилося повідомлення про продовження обмежень на експорт окремої сировини. Проте на перше місце цього разу поставили металобрухт.

Насамперед це стосується металобрухту. Він потрібен українським металургійним і машинобудівним підприємствам для виробництва продукції для оборони, відбудови та внутрішнього ринку. Коли брухт переробляється в Україні, це означає робочі місця, податки та готову продукцію, а не сировину, вивезену за кордон,

– йдеться у повідомленні.

Що відбувається з металургією у світі?

ЄС планує зменшити квоти на імпорт сталі та водночас підвищити тарифи на обсяги. Зазначається, що такі рішення пов'язані зі спробами зменшити перевиробництво металів.

Водночас відомо, що поки ЄС посилює санкції проти Росії, сам же і продовжує виручати її, купуючи металургійну продукцію.