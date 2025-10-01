Какие тарифы планирует ЕС?
Также Еврокомиссия хочет повысить тарифы на объемы металлов, которые превышают установленные квоты, до 50%. Это будет соответствовать пошлинам, которые уже ранее ввели США и Канада, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Резкое уменьшение квот и повышение тарифов станут частью мер для сталелитейной отрасли, которые ЕС планирует официально представить 7 октября.
Накануне объявления новых правил вице-президент Комиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурн провел брифинг с представителями ассоциации.
Зачем ЕС повышает тарифы?
Таким образом ЕС пытается сдержать перепроизводство, которое возникло благодаря дотируемым китайским сталелитейным заводам.
- С 1 апреля Брюссель уже уменьшил текущие квоты на импорт стали на 15%:
- Сейчас Еврокомиссия исследует рынок относительно ограничительных мер для алюминия и пошлин на экспорт металлолома.
Проблема импорта стали приобрела для ЕС особое значение в начале 2025 года после повышения Вашингтоном тарифов на металлы.
После достижения общего торгового соглашения с Трампом в конце июля ЕС заявил о готовности тесно сотрудничать с Вашингтоном в рамках "металлического альянса", чтобы защитить собственное производство от влияния Китая,
– отмечает издание.
Важно! Предприятия сталелитейной отрасли в ЕС все еще страдают от высоких тарифов США на металлы, даже после достижения торгового соглашения. По данным Bloomberg, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович встретился с торговым представителем Соединенных Штатов Джеймисоном Гриром, чтобы возобновить переговоры о возможном снижении американских пошлин на сталь и алюминий для ЕС.
Какие пошлины на сталь и алюминий установили США?
Напомним, что в начале февраля этого года Дональд Трамп принял решение существенно поднять тарифы на импорт стали и алюминия в США - с 10% до 25%. В то же время были отменены и все предыдущие квоты.
Однако эти меры не стали окончательными. В июне администрация Трампа снова пересмотрела правила и повысила пошлины уже вдвое – до 50%. Единственным исключением оказалась Великобритания, которая смогла договориться об отдельном торговом соглашении с Соединенными Штатами.
В конце августа Вашингтон пошел еще дальше. Повышенные тарифы распространились на сотни категорий товаров, в производстве которых используется сталь или алюминий. Таким образом 50% сборы начали касаться не только самого металла, но и конечной продукции. В список попали бытовая техника, ветровые турбины, тяжелая строительная техника вроде бульдозеров, мотоциклы, вагоны и даже отдельные виды мебели.