Какие тарифы планирует ЕС?

Также Еврокомиссия хочет повысить тарифы на объемы металлов, которые превышают установленные квоты, до 50%. Это будет соответствовать пошлинам, которые уже ранее ввели США и Канада, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Резкое уменьшение квот и повышение тарифов станут частью мер для сталелитейной отрасли, которые ЕС планирует официально представить 7 октября.

Накануне объявления новых правил вице-президент Комиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурн провел брифинг с представителями ассоциации.

Зачем ЕС повышает тарифы?

Таким образом ЕС пытается сдержать перепроизводство, которое возникло благодаря дотируемым китайским сталелитейным заводам.

С 1 апреля Брюссель уже уменьшил текущие квоты на импорт стали на 15%:

Сейчас Еврокомиссия исследует рынок относительно ограничительных мер для алюминия и пошлин на экспорт металлолома.

Проблема импорта стали приобрела для ЕС особое значение в начале 2025 года после повышения Вашингтоном тарифов на металлы.

После достижения общего торгового соглашения с Трампом в конце июля ЕС заявил о готовности тесно сотрудничать с Вашингтоном в рамках "металлического альянса", чтобы защитить собственное производство от влияния Китая,

– отмечает издание.

Важно! Предприятия сталелитейной отрасли в ЕС все еще страдают от высоких тарифов США на металлы, даже после достижения торгового соглашения. По данным Bloomberg, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович встретился с торговым представителем Соединенных Штатов Джеймисоном Гриром, чтобы возобновить переговоры о возможном снижении американских пошлин на сталь и алюминий для ЕС.

Какие пошлины на сталь и алюминий установили США?