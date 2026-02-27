Орбану придется придумать что-то другое: Хорватия спасает соседей от дефицита

Хорватия способна обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию через свой трубопровод "Адрия". Это позволит заменить российскую нефть после остановки трубопровода "Дружба".

Как Хорватия будет поставлять нефть?

Сейчас Загреб ведет переговоры с обеими странами и Еврокомиссией по этому плану. Об этом рассказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пишет Reuters.

Хорватия готова выступить как сосед, партнер и друг, чтобы гарантировать энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик Венгрии и Словакии,

– отметил премьер.

В среду Еврокомиссия сообщила, что Хорватия рассматривает юридические аспекты по импорту российской нефти морем, чтобы в дальнейшем транспортировать сырье через свой трубопровод "Адрия" в Венгрию и Словакию.

Однако пока речь идет о поставках нефти нероссийского происхождения, как отметил оператор трубопровода Janaf.

Компания уже начала разгрузку партии сырья, которая поступила не из Москвы, для венгерской группы MOL.

До апреля ожидается прибытие еще семи танкеров.

Важно! По словам Пленковича мощность трубопровода "Адрия" достигает 15 миллионов тонн нефти в год. Этих объемов вполне достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности и Венгрии, и Словакии.

Что говорят в Хорватии и Венгрии?

Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС которые все еще импортируют российскую нефть. Это происходит через трубопровод "Дружба".

И 27 января поставки по нефтепроводу остановились после повреждения перекачивающей станции в Бродах в результате российской атаки.

После этого правительства обеих стран обвинили Украину в остановке транзита российской нефти, обвинив Киев в "акте враждебности" и затягивании ремонта "Дружбы по политическим соображениям.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о решительных ответных шагах:

Венгерский посол при ЕС наложил вето на 20-й пакет санкций против России.

Будапешт заблокировал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.

К тому же правительство заявило, что не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не заработает "Дружба".

Заметьте! При этом Орбан признал, что энергетике страны ничего не угрожает из-за остановки "Дружбы". А в Еврокомиссии отметили, что стратегических запасов нефти ЕС хватит на 90 дней чистого импорта в Венгрию и Словакию.

Какие планы относительно "Дружбы" у Орбана?