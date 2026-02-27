Орбану придется придумать что-то другое: Хорватия спасает соседей от дефицита
- Хорватия готова поставлять нефть в Венгрию и Словакию через трубопровод "Адрия" вместо российской нефти после остановки трубопровода "Дружба".
- Венгрия обвинила Украину в остановке транзита российской нефти, а венгерский премьер Орбан заблокировал санкции против России и кредит Украине.
Хорватия способна обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию через свой трубопровод "Адрия". Это позволит заменить российскую нефть после остановки трубопровода "Дружба".
Как Хорватия будет поставлять нефть?
Сейчас Загреб ведет переговоры с обеими странами и Еврокомиссией по этому плану. Об этом рассказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пишет Reuters.
Смотрите также Счет на 16 миллиардов: Орбан блокирует кредит Украине, потому что сам хочет денег
Хорватия готова выступить как сосед, партнер и друг, чтобы гарантировать энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик Венгрии и Словакии,
– отметил премьер.
В среду Еврокомиссия сообщила, что Хорватия рассматривает юридические аспекты по импорту российской нефти морем, чтобы в дальнейшем транспортировать сырье через свой трубопровод "Адрия" в Венгрию и Словакию.
Однако пока речь идет о поставках нефти нероссийского происхождения, как отметил оператор трубопровода Janaf.
- Компания уже начала разгрузку партии сырья, которая поступила не из Москвы, для венгерской группы MOL.
- До апреля ожидается прибытие еще семи танкеров.
Важно! По словам Пленковича мощность трубопровода "Адрия" достигает 15 миллионов тонн нефти в год. Этих объемов вполне достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности и Венгрии, и Словакии.
Что говорят в Хорватии и Венгрии?
Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС которые все еще импортируют российскую нефть. Это происходит через трубопровод "Дружба".
И 27 января поставки по нефтепроводу остановились после повреждения перекачивающей станции в Бродах в результате российской атаки.
После этого правительства обеих стран обвинили Украину в остановке транзита российской нефти, обвинив Киев в "акте враждебности" и затягивании ремонта "Дружбы по политическим соображениям.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о решительных ответных шагах:
- Венгерский посол при ЕС наложил вето на 20-й пакет санкций против России.
- Будапешт заблокировал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.
- К тому же правительство заявило, что не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не заработает "Дружба".
Заметьте! При этом Орбан признал, что энергетике страны ничего не угрожает из-за остановки "Дружбы". А в Еврокомиссии отметили, что стратегических запасов нефти ЕС хватит на 90 дней чистого импорта в Венгрию и Словакию.
Какие планы относительно "Дружбы" у Орбана?
Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для расследования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом заявил венгерский премьер-министр после телефонного разговора со словацким коллегой Роберт Фицо.
По его словам, стороны решили сформировать следственную группу, которая должна оценить техническое состояние трубопровода.
В обращении венгерский премьер призвал украинского президента Владимира Зеленского способствовать работе комиссии и выступил за "перезапуск" нефтепровода.