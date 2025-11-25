В декабре – все: одна из стран существенно сократит импорт нефти из России из-за санкций

Импорт российской нефти в Индию в декабре упадет до самых низких показателей минимум за три года. И это после многомесячных максимумов по поставкам в ноябре.

Что известно об импорте Индией российской нефти?

Изменения произойдут в связи с тем, что нефтепереработчики переходят на альтернативные поставки, чтобы избежать нарушений западных санкций, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Великобритания, Европейский Союз и Соединенные Штаты усилили санкции против Москвы. Последние меры Вашингтона направлены против крупнейших российских производителей – "Роснефти" и "Лукойла".

Покупатели российской нефти имели время до 21 ноября, чтобы прекратить сотрудничество с компаниями. Отдельно ЕС установил крайний срок 21 января, после которого будет отказываться от горючего с нефтеперерабатывающих заводов.

Банковский контроль после последних санкций США сделал государственные индийские НПЗ "чрезвычайно осторожными". В декабре Индия, вероятно, получит от 600 тысяч до 650 тысяч баррелей российской нефти в сутки.

Заметьте! Это включает импорт Indian Oil Corp, Nayara Energy и поставки некоторых партий, загруженных в ноябре для Reliance Industries. В текущем месяце Индия ожидает получить 1,87 млн баррелей российской нефти в сутки. А в октябре импорт составил 1,65 миллиона баррелей в сутки, что на 2% больше, чем в сентябре.

Что будет с индийскими компаниями?

Ожидается, что поставки из России будет высоким в ноябре, потому что многие НПЗ пытались пополнить запасы перед крайней датой санкций США. Большинство индийских нефтепереработчиков – таких как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp и HPCL-Mittal Energy Ltd – остановили закупки российской нефти.

Государственные Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp заявили, что будут покупать только у компаний, которые не попали под санкции.

Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти", сейчас перерабатывает исключительно российскую нефть.

Reliance Industries Ltd сообщила, что загрузила партии российской нефти, "законтрактованные" по состоянию на 22 октября, и будет перерабатывать любую нефть, которая прибудет после 20 ноября, на своем заводе, который ориентирован на производство топлива для внутреннего рынка.

Reliance, которая управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, имеет два завода: один из них работает исключительно на экспорт.

Доля нефти из США в импорте Индии в октябре выросла до самого высокого уровня с июня 2024 года.

Важно! Индия находится под давлением увеличить закупку американских энергоресурсов после того, как Вашингтон удвоил пошлины на индийские товары до 50%.

Напомним, что в пятницу – 21 ноября – вступили в силу новые санкции США. В связи с ограничениями миллионы баррелей нефти России могут застрять в море. Это означает, что возможности их разгрузить не будет. Об этом пишет Bloomberg.

Россия сейчас стремится как можно быстрее доставить нефть к месту назначения, из-за чего отгрузки происходят высокими темпами – на уровне примерно 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Интересно! Эксперты считают, что впоследствии рынки найдут способы и в дальнейшем импортировать нефть.

Что еще известно о ситуации?