В декабре – все: одна из стран существенно сократит импорт нефти из России из-за санкций
- Импорт российской нефти в Индию в декабре снизится до самого низкого уровня за три года из-за санкций США.
- Индийские нефтепереработчики переходят на альтернативные поставки, чтобы избежать ограничений.
Импорт российской нефти в Индию в декабре упадет до самых низких показателей минимум за три года. И это после многомесячных максимумов по поставкам в ноябре.
Что известно об импорте Индией российской нефти?
Изменения произойдут в связи с тем, что нефтепереработчики переходят на альтернативные поставки, чтобы избежать нарушений западных санкций, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Великобритания, Европейский Союз и Соединенные Штаты усилили санкции против Москвы. Последние меры Вашингтона направлены против крупнейших российских производителей – "Роснефти" и "Лукойла".
Покупатели российской нефти имели время до 21 ноября, чтобы прекратить сотрудничество с компаниями. Отдельно ЕС установил крайний срок 21 января, после которого будет отказываться от горючего с нефтеперерабатывающих заводов.
Банковский контроль после последних санкций США сделал государственные индийские НПЗ "чрезвычайно осторожными". В декабре Индия, вероятно, получит от 600 тысяч до 650 тысяч баррелей российской нефти в сутки.
Заметьте! Это включает импорт Indian Oil Corp, Nayara Energy и поставки некоторых партий, загруженных в ноябре для Reliance Industries. В текущем месяце Индия ожидает получить 1,87 млн баррелей российской нефти в сутки. А в октябре импорт составил 1,65 миллиона баррелей в сутки, что на 2% больше, чем в сентябре.
Что будет с индийскими компаниями?
Ожидается, что поставки из России будет высоким в ноябре, потому что многие НПЗ пытались пополнить запасы перед крайней датой санкций США. Большинство индийских нефтепереработчиков – таких как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp и HPCL-Mittal Energy Ltd – остановили закупки российской нефти.
- Государственные Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp заявили, что будут покупать только у компаний, которые не попали под санкции.
- Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти", сейчас перерабатывает исключительно российскую нефть.
- Reliance Industries Ltd сообщила, что загрузила партии российской нефти, "законтрактованные" по состоянию на 22 октября, и будет перерабатывать любую нефть, которая прибудет после 20 ноября, на своем заводе, который ориентирован на производство топлива для внутреннего рынка.
- Reliance, которая управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, имеет два завода: один из них работает исключительно на экспорт.
Доля нефти из США в импорте Индии в октябре выросла до самого высокого уровня с июня 2024 года.
Важно! Индия находится под давлением увеличить закупку американских энергоресурсов после того, как Вашингтон удвоил пошлины на индийские товары до 50%.
Напомним, что в пятницу – 21 ноября – вступили в силу новые санкции США. В связи с ограничениями миллионы баррелей нефти России могут застрять в море. Это означает, что возможности их разгрузить не будет. Об этом пишет Bloomberg.
Россия сейчас стремится как можно быстрее доставить нефть к месту назначения, из-за чего отгрузки происходят высокими темпами – на уровне примерно 3,4 миллиона баррелей в сутки.
Интересно! Эксперты считают, что впоследствии рынки найдут способы и в дальнейшем импортировать нефть.
Что еще известно о ситуации?
СМИ ранее писали, что по меньшей мере 7,7 миллиона баррелей российской нефти Urals, должны достичь портов до 21 ноября. В частности они направлялись в Индию.
Даты поставок колеблются между концом ноября и декабрем.