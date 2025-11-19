Почему Россия спешит доставить нефть?
Танкерам нужно успеть до пятницы, 21 ноября, когда санкции начнут действовать, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Впрочем, по данным мониторинговых компаний, не менее 7,7 миллиона баррелей российской нефти Urals, связанной с "Роснефтью" и "Лукойлом", должны достичь портов Индии уже после этой даты. А это, свою очередь, ставит под сомнение, сможет ли груз беспрепятственно разгрузиться в определенные сроки.
Большинство танкеров направляются к двум индийским нефтяным компаниям:
- к нефтеперерабатывающим заводам Reliance Industries Ltd. в Джамнагаре;
- и в порт Вадинар, принадлежащий Nayara Energy Ltd., связанной с "Роснефтью".
Даты поставок колеблются между концом ноября и декабрем, а маршруты при этом могут меняться во время путешествия судна.
С пятницы под санкции попадут четыре крупнейших российских производителя, которые обеспечивают до 80% экспорта в Индию, оставляя контрагентов под риском вторичных ограничений,
– отмечает издание.
Между тем трейдеры внимательно следят за поставками подсанкционной российской нефти в Индию, чтобы оценить спрос на альтернативные источники.
Важно! Если танкеры с российской нефтью не успеют до 21 ноября, они могут застрять у побережья Индии в ожидании дальнейших решений. Им, вероятно, придется перегружать сырье на другие танкеры или перенаправлять в новые порты, в частности возле Малайзии или даже Китая.
Какие компании отказались от российской нефти?
Напомним, что в конце октября США ввели санкции против нефтяных компаний России. После этого пять из семи индийских НПЗ объявили о полной остановке приема российской нефти после 21 ноября. Ранее они обеспечивали две трети импорта из Москвы для Индии в этом году.
Речь идет о таких крупных компаниях:
- Reliance Industries Ltd.;
- Hindustan Petroleum Corp. Ltd.;
- Bharat Petroleum Corp. Ltd.;
- Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;
- и HPCL-Mittal Energy Ltd
Только две индийские нефтепереработчики все же приобрели российскую нефть на декабрь – Indian Oil Corp. и Nayara Energy Ltd.
По словам источников, Indian Oil Corp. приобрела около 3,5 миллиона баррелей нефти ESPO. Их должны доставить в декабре на восточное побережье Индии, пишет Reuters.
- Однако IOC сделала заказ у поставщиков, на которых не распространяются новые санкции США.
- А вот Nayara продолжает полностью полагаться на российскую нефть, поскольку компания частично принадлежит "Роснефти".
Что говорят в США о российской нефти для Индии?
После введения санкций СМИ сообщали, что Индия, вероятно, сократит объемы импорта российской нефти. Торгово-экономические ограничения значительно усложнили поставки сырья.
Недавно президент США заявил, что достиг определенных договоренностей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по уменьшению закупок российской нефти. По словам Трампа, Индия уже существенно уменьшила объемы импорта из России.
Позже Трамп сообщил, что Вашингтон готов снизить тарифы для Индии в ответ на сокращение поставок российской нефти. Однако американский лидер не уточнил конкретные сроки принятия этого решения, отметив лишь, что оно состоится "в определенный момент".