Санкции не остановили: Россия потеряла рынки, но зарабатывает миллиарды на золоте
- Россия почти удвоила экспорт драгоценных металлов в Китай в первом полугодии 2025 года, зарабатывая на рекордных ценах на золото.
Импорт в Китай российских руд и концентратов драгоценных металлов увеличился на 80%, до 1 миллиарда долларов, на фоне роста цен на золотые слитки на 28%.
Россия почти удвоила экспорт драгоценных металлов в Китай в первом полугодии 2025 года. Рекордные цены на золото позволили стремительно увеличить прибыли.
Сколько золота продала Россия в Китай?
Импорт в Китай российских руд и концентратов драгоценных металлов, таких как серебро и золото, увеличился на 80% в годовом измерении – до 1 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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При этом цены на золото с начала 2025 года выросли уже почти на 28%. Это объясняется несколькими факторами:
- усилились геополитические риски;
- торговая напряженность остается высокой;
- центральные банки и биржевые фонды активно закупают золото.
Стоит знать! В то же время в России растет и внутренний спрос на золото. Так, в 2024 году россияне купили рекордно большой объем золота, пытаясь защитить свои сбережения с помощью драгоценных металлов.
Почему рост продаж в Китай важен для России?
Сейчас Китай остается одним из немногих главных рынков для российского золота.
- Россия является вторым в мире производителем золота, ее годовая добыча составляет более 300 тонн.
- Впрочем после полномасштабного вторжения она потеряла доступ к ведущим рынкам в Лондоне и Нью-Йорке.
- Центробанк России, который ранее больше всего покупал золота у российских компаний, пока не проводит масштабных закупок драгоценного металла.
- Поэтому торговля с Китаем сейчас является ключевой для российских золотодобывающих компаний.
Следует знать! Также российская компания "Норильский никель", которая считается одним из ведущих производителей платины и палладия, стремительно нарастила импорт этих металлов в Китай. Цены на них взлетели на 38% и 59% соответственно.