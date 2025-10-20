В понедельник, 20 октября, Совет Евросоюза поддержал полный запрет импорта российских энергоносителей. Решение было принято подавляющим большинством голосов.

Кто выступил против законопроекта?

Однако две страны ЕС ожидаемо выступили против утверждения инициативы RePowerEU, предложенной Брюсселем, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Терпение лопнуло: ЕС готовится перекрыть импорт российского газа двум странам

Этими странами стали Венгрия и Словакия, сообщили чиновники ЕС.

Только две страны проголосовали против. Для утверждения требовалось квалифицированное большинство,

– отметил высокопоставленный чиновник.

По данным источников, инициатива предусматривает, что ЕС юридически обяжется отказаться от всех поставок газа из России с 1 января 2028 года. Это касается и сжиженного природного газа (СПГ).

На первом этапе запрет начнет действовать уже с 1 января 2026 года. Однако для действующих соглашений на импорт российских энергоносителей, которые подписаны до 17 июня этого года, будут исключения:

до 17 июня 2026 года – для краткосрочных;

до 1 января 2028 года – для долгосрочных.

При этом поправки к действующим соглашениям на импорт энергоресурсов могут быть только по операционным вопросам и не будут предусматривать увеличение поставок. Однако для стран, не имеющих выхода к морю, как Венгрия и Словакия, предусмотрели все же больше уступок.

Вместе с тем Совет Евросоюза упростил требования к импорту газа, который имеет нероссийское происхождение, чем предлагала Еврокомиссия изначально.

Но для поставок и российского, и нерусского происхождения будут применять процедуру предварительного согласования:

для импорта топлива из России нужно будет подать информацию за месяц до даты поставок;

для нероссийского – за 5 дней до импорта.

Если компания будет импортировать смешанный СПГ, то есть частично российский, а частично другой, то должна будет четко указывать в документах долю каждого.

Вводят также дополнительный механизм мониторинга, чтобы предотвращать скрытый импорт российского газа в ЕС во время транзита,

– добавляет издание.

Инициатива предусматривает, что страны ЕС должны подать Еврокомиссии свои национальные платы диверсификации поставок энергоресурсов с указанием трудностей, которые их ожидают на этом пути.

Важно! Решение Совета ЕС об отказе от российских энергоресурсов не окончательное, поскольку план требует согласования с Европарламентом.

Почему Венгрия и Словакия против?

Венгрия и Словакия настойчиво выступают против плана ЕС по отказу от российских энергоресурсов. Обе страны настаивают, что это угрожает их энергетической безопасности.

При этом Будапешт и Братислава постоянно тормозят санкционные инициативы блока, добиваясь исключений, которые позволяли бы им и дальше получать российскую нефть и газ.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже пригрозил заблокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, если не получит уступок по запрету газа в рамках инициативы REPowerEU, пишет Politico.

Против выступил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил, что этой инициативой ЕС, мол, атакует энергетическую безопасность его страны.

Это подрывает экономические показатели и угрожает низким тарифам для венгерских семей. Мы этого не допустим!

- написал Сийярто в соцсети X.

Стоит знать! Однако в Еврокомиссии заявляют, что меры по запрету импорта российских энергоносителей разработали так, чтобы сохранить безопасность энергоснабжения ЕС и минимизировать влияние на цены.

Отказ ЕС от российских энергоресурсов: что известно?