На 71% меньше: ЕС за два года сократил импорт российского газа за два года
Источник:Укринформ
ЕС сократил импорт российского газа на 71% после начала полномасштабного вторжения в Украину. Также были приняты и другие меры для стабилизации внутреннего рынка газа.
ЕС сократил импорт российского газа
Еврокомиссар Кадри Симсон во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по вопросам энергетики сообщила, что ЕС сократил импорт голубого топлива из России почти на 75%.
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Европа сегодня является стабильной, программа RePowerEU в течение двух лет принесла свои результаты. В прошлом году на российский газ приходились 15% общего объема от импорта газа, по сравнению с 24% в 2022 году и 45% за год до начала войны. Импорт газа из России в ЕС уменьшился на 71% с 2021 года,
– сказала она.
По ее словам, стоимость на газ существенно упала и находится на относительно стабильном уровне. Например, на прошлой неделе цены составляли 25 евро за мегаватт-час.
Также она заявила, что отопительный сезон завершается с заполнением газовых хранилищ на 62%. К началу нового цикла закачки газа этот показатель составит 45 – 55%. ЕС полагается на ряд надежных поставщиков, среди которых лидируют Норвегия и США.
Мы обсудили также важность уменьшения спроса на газ. Министры пришли к согласию вокруг рекомендаций Еврокомиссии продолжить практику сокращения потребления газа на 15% в течение следующего года. В настоящее время меры экономии позволили сэкономить до 18% от уровня потребления в 2022 году,
– добавила она.
Кадри Симсон сказала, что страны ЕС и в дальнейшем продолжат двигаться в указанном направлении без обязательных законодательных норм, на добровольной основе.