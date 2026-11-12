Дешевый импорт стали: почему Украина теряет заводы и рабочие места

Отечественная промышленность столкнулась с серьезным вызовом, который может окончательно остановить работу ключевых предприятий страны. Пока иностранные конкуренты агрессивно захватывают наш рынок, государство продолжает терять драгоценное время на бюрократические процедуры.

Как турецкие трубы завоевывают украинский рынок

Украина систематически задерживается с введением антидемпинговых мер, из-за чего металлургическая отрасль теряет доходы и ресурсы для восстановления. Проблема приобрела критические масштабы на фоне остановки части предприятий из-за российских обстрелов, высоких тарифов и наплыва дешевой продукции из-за рубежа, отмечает директор GMK Center Станислав Зинченко.

Ярким примером бездействия является ситуация со сварными трубами из Турции. Их импорт вырос в пять раз: с 10 тысяч тонн в 2021 году до 50 тысяч тонн в 2024-м.

Хотя антидемпинговое расследование началось еще в январе 2026 года, оно до сих пор продолжается, а окончательное решение ожидается лишь в начале 2027 года.

Украинское законодательство позволяет применять предварительные меры уже через 60 дней после начала расследования. Это означает, что уже более полугода рынок мог находиться под защитой, но этим инструментом не воспользовались,

– подчеркнул Зинченко.

Чем это грозит кошелькам украинцев и экономике

Для рядовых граждан и работников заводов это означает прямую угрозу потери рабочих мест. Если внутренний рынок заполнит дешевый импорт, украинским предприятиям просто не будет экономического смысла возобновлять работу после атак.

Чтобы возобновить работу цехов, компаниям нужен гарантированный сбыт и достаточная маржа для покрытия высоких тарифов Укрзализныци и затрат на дорогую электроэнергию. Если собственные заводы исчезнут, украинские потребители окажутся в полной зависимости от ценовых колебаний поставщиков из Турции или Китая.

Какие подобные сценарии уже переживала Украина ранее

Это уже не первый случай, когда государство реагирует слишком поздно. Ранее подобная ситуация произошла с российскими прутками: несмотря на торговые ограничения России с 2014 года, Украина завершила расследование только в 2018-м.

Похожий сценарий развернулся и вокруг китайских нефтегазовых труб. Их импорт стремительно вырос в 2016–2018 годах, но защитную пошлину в размере 51,5% ввели только в мае 2020 года, когда рынок, нуждавшийся в защите, фактически сократился.

Важно! Эксперты подчеркивают необходимость срочно ускорить проводимые расследования и действовать на опережение, применяя предварительные защитные меры. Кроме того, Украине следует максимально адаптировать свои таможенные правила к европейским практикам, в частности строго контролировать происхождение сырья импортных товаров.

Кстати, одно из крупнейших промышленных предприятий Украины оказалось в шаге от полной консервации. Такое решение руководства может обернуться не только масштабным социальным кризисом, но и реальной угрозой для окружающей среды целого региона.