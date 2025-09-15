В Украине будет ограничен импорт дизельного топлива из Индии. Все партии должны проходить процедуру отбора и лабораторного анализа.

Как будут ограничивать импорт топлива из Индии?

В понедельник, 15 сентября, СБУ направила в Энергетическую таможню требование по ограничению импорта топлива из Индии. Ограничения начнут действовать с 1 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Enkorr.

Важно! В августе 2025 года в Украину было завезено 119 тысяч тонн индийского дизеля, что составило 18% от общего импорта.

По оценкам румынских трейдеров, после ограничения поставок из Индии возрастет спрос на топливо с других южных направлений. Другие трейдеры добавляют, что до сих пор не понятно, где можно будет закупить зимнее дизтопливо по приемлемой цене.

Частично мы будем поставлять из Средиземноморья, но главным источником будет Ближний Восток. Но, очевидно, премии на следующие периоды будут значительно выше,

– отметили в крупнейшей независимой компании по дистрибуции топлива в Румынии Oscar Downstream.

Чем будут заменять топливо из Индии?

Как отмечается, в августе возобновились поставки в румынскую Констанцу из Италии и Саудовской Аравии. Последний раз топливо из этих стран поступало осенью 2024 года.

Большие объемы из Индии закупались не потому, что другого продукта на рынке не было, а потому, что индийское топливо было дешевле. Рынок настроится под другие направления и цены. Например, в августе мы уже привезли партии дизеля с завода SARAS,

– сообщил еще один оператор.

Поставщики танкерных партий также не ожидают проблем с обеспечением. Аналитики считают, что топливом других компаний можно компенсировать индийские объемы из Констанцы.

Что нужно знать о топливе из Индии?