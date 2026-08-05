Без давнего союзника уже никак: Россия бьет рекорды по импорту бензина и дизеля

Топливный кризис вынуждает Россию увеличивать объемы импорта бензина и дизельного топлива. Больше всего в этом ей помогает Беларусь: в июле поставки оттуда достигли нового месячного рекорда.

Сколько топлива закупила Россия

По данным отраслевых источников, в прошлом месяце импорт бензина из Беларуси вырос на 13% по сравнению с июнем и достиг 212 тысяч тонн, пишет Reuters.

Однако особенно много Россия закупила у соседа дизельного топлива. Поставки этого вида топлива в июле увеличились вдвое – до 162 тысяч тонн.

Зато импорт авиационного топлива из Беларуси сократился . Он составил около 13,1 тысячи тонн против 16 тысяч тонн в июне.

В целом рост объемов перевозок топлива по железной дороге из Беларуси в Россию с января по июль 2026 года как нельзя лучше демонстрирует обострение топливного кризиса в стране-агрессоре. За это время импорт увеличился:

бензина – в 25 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года – примерно до 665 тысяч тонн;

по сравнению с тем же периодом 2025 года – примерно до 665 тысяч тонн; дизельного топлива – почти в 7 раз – до 418 тысяч тонн.

Почему Россия наращивает импорт из Беларуси

Россия увеличивает закупки белорусского топлива из-за острого дефицита, возникшего после многомесячных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за незапланированных остановок НПЗ страна не может полностью обеспечить собственный рынок бензином и дизельным топливом.

По данным агентства, в начале июля производство бензина в России упало примерно до 65% от среднего сезонного потребления. Выпуск дизельного топлива сократился почти до уровня внутреннего спроса.

На фоне острого дефицита и роста цен российское правительство запретило экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива, но это не помогло преодолеть кризис.

Поэтому Россия пытается покрыть дефицит за счет импорта. Помимо Беларуси, она уже начала закупать бензин также:

в Индии;

Казахстане;

и Марокко.

Таким образом, Россия постепенно превращается из большого экспортера в страну, которая все больше полагается на импорт топлива.

Напомним, что при этом Минск продает бензин России исключительно по рыночным ценам. Из-за топливного кризиса стоимость белорусского топлива выросла в несколько раз.