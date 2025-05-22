Сколько Украина получила с продажи имущества российских олигархов

За год работы онлайн-аукционов в системе "Прозорро.Продажи" продали шесть санкционных лотов. Так государство получило более 2 миллиардов гривен.

Какое имущество россиян удалось продать

Государству удалось привлекли средства с продажи имущества российских олигархов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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За это время произошло шесть успешных продаж санкционного имущества. Стоимость активов по итогам торгов выросла почти вдвое. Реализованные лоты:

квартира и камнеобрабатывающее предприятие "Каштан" коллаборациониста Владимира Сальдо;

квартира и агрокомпания "Инвестагро" российского олигарха Михаила Шелкова;

завод по производству упаковки "ПентоПак" российско-греческого олигарха Ивана Саввиди;

газобетонный завод "Аэрок" российского олигарха Андрея Молчанова.

Куда поступили средства с проданного имущества

Самым дорогим проданным через онлайн-аукцион активом стал "Аэрок": за него победитель заплатил почти 1,9 миллиарда гривен. В то же время наибольшим спросом пользовалась конфискованная квартира Сальдо в Одессе: за нее соревновалось 9 участников.

Более 2 миллиардов гривен, которые государство уже получило от продажи санкционного имущества – это пример того, как инструменты санкционной политики работают на экономику. Через прозрачные аукционы мы не только наполняем бюджет, но и создаем возможности для честного бизнеса инвестировать в восстановление и развитие",

– говорит Министр экономики Юлия Свириденко.

Все средства с продажи поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Организатором торгов является Фонд госимущества Украины.