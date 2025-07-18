Гривна недооценена: индекс Биг-Мака определил, сколько должен стоить доллар в Украине

Украина оказалась в десятке стран, где национальная валюта наиболее недооценена. Такой вывод выделили по данным индекса Биг-Мака.

Какой должен быть курс доллара по индексу Биг-Мака в Украине?

Биг-Мак стоит 132 гривны в Украине и 6,01 доллара в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Имплицитный обменный курс составляет 21,96. Разница между этим курсом и фактическим обменным курсом, 41,81, свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 47,5% относительно доллара. Итак, по индексу Биг-Мака курс должен быть на уровне 21,96 гривны/доллар.

Кроме гривны, наиболее недооцененными валютами мира в июле 2025 года являются денежные единицы Египта, Индонезии, Индии, Тайваня, Вьетнама, Филиппин и ЮАР (на 50-58%). Но в то же время переоцененными валютами стали:

швейцарский франк;

уругвайский песо;

норвежская крона;

шведская крона;

датская крона;

евро;

британский фунт.

Кто придумал индекс Биг-Мака?

Индекс Биг-Мака был изобретен журналом The Economist в 1986 году как легкий ориентир для определения того, находятся ли валюты на "правильном" уровне.

Он базируется на теории паритета покупательной способности (ППС) – представлении о том, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться к курсу, который уравняет цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае бургер) в любых двух странах.

Бургерномика никогда не задумывалась как точный показатель валютного дисбаланса, а лишь как инструмент, делающий теорию обменного курса более усваиваемой. Однако индекс Биг-Мака стал мировым стандартом, включенным в несколько экономических учебников и предметом десятков академических исследований,

– пишут в издании.

ППС сигнализирует о том, куда должны двигаться обменные курсы в долгосрочной перспективе.