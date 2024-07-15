Потребительские настроения украинцев ухудшились
Источник:Info Sapiens
В июне Индекс потребительских настроений снизился по сравнению с маем – на 8 пунктов. В то же время инфляционные ожидания среди населения выросли.
Как снизились ожидания украинцев
В исследовании говорится, что показатель июня ниже, чем показатель в мае, – это 64,5 пункта.
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Что такое Индекс потребительских настроенийЭто показатель оценки тенденций на потребительском рынке. Его определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время этого опрашивается 1 000 человек в возрасте от 16 лет. Значения индексов могут меняться от 0 до 200.
- Поэтому если значение равно 200 – тогда все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.
- Индекс равен 100 – доли положительных и отрицательных оценок одинаковы.
- Значение индекса менее 100 – в обществе преобладают негативные оценки.
Какие другие значения
- Индекс текущего положения снизился и составляет 50,9 пункта – это на 4,7 пункта ниже уровня показателя в мае.
- Индекс экономических ожиданий уменьшился на 10,2 пункта и составляет 73,6 пункта.
В то же время в июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 1,7 пункта и составляет 124,3 пункта, а индекс инфляционных ожиданий вырос на 11,7 пункта и составляет 188 пунктов.
В июле 2024 года большинство показателей продолжают негативную тенденцию предыдущего периода. Более того, снижение показывает также и индекс текущего положения населения Украины. Кроме этого, выросли также инфляционные и девальвационные ожидания,
– отмечают аналитики Info Sapiens.
Известно, что неопределенность в дальнейшем влияет как текущую ситуацию среди населения Украины, так и на составляющие, касающиеся будущего.