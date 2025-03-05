Будьте внимательны: стало известно кого не коснется новая индексация

В этом году пенсии украинцев должны быть проиндексированы на 11,5%. В то же время выплаты не могут быть увеличены на более чем 1 500 гривен. Минимальная сумма роста выплат – 100 гривен.

У кого не вырастут выплаты в марте

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал, что есть пенсионеры у которых пенсия в результате индексации совсем не вырастет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Вследствие индексации не будут увеличены пенсии лиц, которые имеют выплату, достигающую 23 610 гривен. Также не коснется повышение судей в отставке.

Напомним! Максимальная пенсия в Украине сейчас – 23 610 гривен.

Не коснется повышение и тех, кто получит наименьшие выплаты – 2 361 гривна. Это связано с тем, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность не менялся.

Соответственно, выплаты, которые связаны с этим показателем, пока не корректировались. Коробкин отметил, что это означает отсутствие повышения помощи для наименее защищенных слоев населения.

Обратите внимание! Получатели наименьших выплат не почувствуют индексацию, потому что средства, которые они получают, не считаются пенсией и на них не распространяется решение правительства.