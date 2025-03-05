Зачем Китай увеличивает оборонный бюджет

Китай планирует продолжать развитие современной армии, сообщает 24 Канал со ссылкой на АР.

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Пекин стремится противодействовать влиянию США в Азии. К тому же Китай намерен усилить свои территориальные претензии.

Заметьте! Благодаря увеличению бюджета, Китай хочет улучшить обучение и жизнь своих военнослужащих. Сейчас в китайской армии служит более 2 миллионов человек.

Во время заседания законодательного органа КНР, было объявлено о том, что китайский оборонный бюджет на этот год – 245 миллиардов долларов.

Пентагон и многие эксперты говорят, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или больше из-за статей, включенных в другие бюджеты,

– отмечается в материале AP.

Обратите внимание! Сейчас больше всего в мире на войско тратит США. На втором месте Китай. В то же время именно КНР имеет самый большой в мире военно-морской флот.