Как посчитать выросла ли пенсия после индексации: важная инструкция

С 1 марта 2026 года началась пенсионная индексация. В результате этого, увеличились выплаты большинства украинских пенсионеров. Как определить результат индексации, читайте дальше.

Как растет пенсия в результате индексации 2026?

В этом году в марте выплаты пересчитывают с коэффициентом 1,121, сообщается в правительственном постановлении №236 от 25 февраля 2026 года.

Обратите внимание! Согласно постановлению, проиндексированы будут пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года.

Учтите, что под индексацию подпадает исключительно основной размер пенсии. То есть, без учета разного рода доплат и надбавок, сообщает Пенсионный фонд.

Частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,

– указывает ПФУ.

Кроме этого, существуют лимиты индексации:

пенсия не может быть увеличена на менее чем 100 гривен;

в то же время, доплата не может превышать – 2 595 гривен.

Чтобы просчитать точную сумму повышения, можно воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ:

сначала зайдите на портал и авторизуйтесь;

авторизация может происходить с помощью электронной подписи (КЭП), через BankID или – "Дия.Підпис";

далее найдите в меню слева раздел – "Моя пенсия" – здесь будет вся актуальная информация, по размеру выплаты с 1 марта.

Что еще важно знать о пенсионной индексации?

Показатель нынешней индексации – 12,1%. Именно с учетом него росло "тело" пенсии.

Перерасчет пенсии через индексацию происходит не только для лиц, получающих пенсию по возрасту. Также он касается военных пенсионеров, пострадавших от несчастных случаев на производстве, граждан, получивших инвалидность из-за аварии на ЧАЭС и так далее.

Важно! С 1 апреля состоится перерасчет выплат, который коснется именно – работающих пенсионеров.