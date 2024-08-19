Стоит ли рассчитывать пенсионерам на индексацию выплат до конца года

Известно, что индексация в Украине проводится только один раз в год. В то же время для некоторых пенсионеров ежегодно, кроме индексации, предусмотрены и индивидуальные единовременные выплаты.

Ждать ли еще одну индексацию до конца года

В 2024 году индексация пенсии состоялась в марте и охватила более 10 миллионов пенсионеров. Как отметил в разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, до конца года дополнительной индексации пенсий не планируется.

Читайте также: Могут ли мобилизовать пенсионеров МВД

Однако, возможно проведение индивидуальных перерасчетов и единовременных выплат к пенсии на День Независимости. Ведь в соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь.

В частности, лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей и гетто, признаны лицами с инвалидностью получат:

І группа – 3 100 гривен,

ІІ группа – 2 900 гривен,

ІІІ группа – 2 700 гривен.

Также выплаты предусмотрены для следующих категорий: