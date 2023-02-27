Пенсии в марте повысят не всем: кому придется ждать июля

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что всем пенсионерам проиндексируют выплаты в 2023 году. Даже госслужащим и научным работникам, но есть один нюанс.

В эфире телемарафона министерша социальной политики Оксана Жолнович заверила, что индексацию в 2023 году получат все категории пенсионеров.

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Кому-то в марте, а кому-то в июле

что ранее сообщалось, что проиндексируют пенсии только нескольким категориям пенсионеров. Это тем, кто получает пенсии по возрасту, инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет, страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Еще в прошлом году Кабинет Министров принял постановление, согласно которому пенсии госслужащих, ученых и военнослужащих должны быть проиндексированы только после завершения военного положения.

Но уже в марте военные пенсии тоже перечислят. Помимо этого, пенсии ученым и госслужащим планируют проиндексировать не после окончания войны, а с 1 июля.

Пенсии в марте должны вырасти на 20%. Но здесь следует помнить, что будет индексироваться

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На сколько проиндексируют пенсии

Размер минимальной пенсии в Украине составляет 2093 гривен. В то же время максимальная пенсия – 20 930 гривен.

То есть выходит так, что чем выше у вас пенсия, тем выше размер индексации. А максимальная сумма повышения составит 1 500 гривен.