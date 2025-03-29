Кому не индексировали пенсию в марте 2025 года

Мартовская индексация завершена. Большинство пенсионеров уже почувствовали рост своих выплат. Однако, есть и те у кого пенсии совсем не увеличивались.

Кто не почувствовал нынешнюю индексацию

Нынешняя индексация не коснулась пенсионеров, получающих максимальную пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Напомним! Максимальная пенсия в Украине сейчас – 23 610 гривен.

Также индексация не повлияла на тех, кто получает минимальную выплату. Речь идет именно о лицах, которым "дотянули" пенсию искусственно до установленного минимума.

Индексирование не повлияло и на выплаты лиц, которые вышли на пенсию с начала 2025 года.

Какой была индексация в этом году:

показатель нынешней индексации – 11,5% (то есть, коэффициент – 1,115);

минимально возможный рост выплат – 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен;

средняя пенсия выросла до 6 625 гривен.

Обратите внимание! В целом на повышение выплат в результате индексации было потрачено 240 миллионов гривен.