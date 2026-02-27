Деньги и энергобезопасность: Зеленский анонсировал стратегию на зиму и индексацию пенсий

Украина уже сейчас готовится к следующей зиме. Правительство разрабатывает стратегию энергостойкости, которая будет включать обновленные планы мероприятий для каждого региона Украины.

Какую стратегию разрабатывает Украина?

Об этом после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.

По его словам, сейчас идет работа над определением последовательности шагов и утверждение новых планов устойчивости на фоне российских атак:

отдельных регионов Украины;

всей энергосистемы в целом.

Владимир Зеленский Президент Украины Уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать, и в ближайшее время определим стратегию для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших общин, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой.

В то же время глава государства рассказал, что правительство уже готово обеспечить индексацию пенсий, которую ежегодно проводят для миллионов пенсионеров. Повышение выплат состоится уже с 1 марта:

пенсии и страховые выплаты проиндексируют на 12,1%;

на повышение могут рассчитывать около 10 миллионов украинцев.

Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские общины,

– добавил президент.

Какие планы энергоустойчивости готовят регионы?

Заметим, что несколько недель назад правительство начало работу над стратегией энергоустойчивости Первыми соответствующие планы представили прифронтовые и центральные области. А по состоянию на 23 февраля уже все области подготовили свои предложения, рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Каждый регион проработал 4 основных направления:

защита критической инфраструктуры;

развитие распределенной генерации;

альтернативное питание;

и децентрализацию теплоснабжения.

Главный акцент сделали на работе объектов тепло-, водо– и электроснабжения.

Для меня важно, что это конкретные расчеты. Регионы определили перечень объектов, технические параметры, стоимость мероприятий. Это основа для формирования бюджетных решений и донорских запросов,

– отметил Кулеба.

Заметьте! Сейчас региональные планы дорабатывают и уточняют финансовую составляющую, чтобы утвердить и перейти к воплощению их в жизнь.

Что известно об индексации пенсий в 2026 году?