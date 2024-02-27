Известно, каким будет коэффициент индексации пенсий в марте

Правительство приняло постановление, которое определяет порядок индексации пенсий, которая должна состояться в марте 2024 года. Порядок также предусматривает повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы,

Что будет после индексации

Пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно, будут повышены с коэффициентом индексации 1,0796. Кроме того, под индексацию подпадает показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсий, назначенных в соответствии с ключевыми законами.

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Кроме этого, постановление Кабмина предусматривает:

Установление ежемесячной доплаты в размере 100 грн к пенсиям, размер которых после индексации не повышается, по определенным законам.

в размере 100 грн к пенсиям, размер которых после индексации не повышается, по определенным законам. Повышение размеров минимальных пенсий для определенных категорий граждан, в частности, бывшим военнослужащим, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим уязвимым категориям населения.

Если после повышения пенсии выплаты не вырастут, лицу назначат дополнительно 100 гривен доплаты каждый месяц.

Что будет с минимальными выплатами

! Люди, которые имеют особые заслуги перед Украиной, например, те, кто боролся за независимость Украины в 20-м веке, будут получать пенсию в размере 4200 гривен.

Пенсии для определенных групп пенсионеров не будут меньше установленных минимумов. В частности: