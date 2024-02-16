Индексация пенсий в марте: на сколько вырастут выплаты
Источник:Оксана Жолнович
Уже 1 марта в Украине проведут масштабную индексацию выплат для большинства пенсионеров. Точный размер повышения пока не известен, но приблизительный составляет 13%.
Как вырастут выплаты
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что показатели для точного расчета размера пенсий будут известны в середине февраля.
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С 1 марта мы планируем индексацию, сейчас мы ее рассчитываем. Коэффициент зависит от уровня инфляции за предыдущий год.
Органы статистики должны определить уровень инфляции за 2023 год. Чтобы рассчитать процент индексации, нужно посчитать 50% от уровня инфляции, а также 50% показателя средней заработной платы за предыдущие 36 календарных месяцев.
Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но более четко этот процент мы будем иметь в расчетах к середине февраля,
– сказала она.
Сейчас прогнозируется, что выплаты вырастут на 13%, а средняя пенсия по Украине составит 6 тысяч гривен.
Какие пенсии уже выросли
- минимальная – до 2 361 гривны;
- максимальная – до 23 610 гривен;
- выплаты за сверхурочный стаж – до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;
- размер добровольного пенсионного взноса – до 1 562 гривны;
- доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе – до 944 гривны;
- пенсионные выплаты тех кто, достиг 65 лет и выполнил требования по стажу – до 2 840 гривны.