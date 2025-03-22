У кого не вырастут пенсии в результате индексации в марте

С 1 марта текущего года в Украине продолжается индексация пенсий. Во время этого перерасчета растет коэффициент зарплаты, который подставляют при расчете пенсии по возрасту.

У кого не увеличатся пенсии после индексации

Таким образом увеличивается и основной размер пенсионных выплат, пишет 24 Канал со ссылкой на независимого консультанта Сергея Коробкина.

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Однако не у всех возрастет пенсия в результате индексации. Например, если лицо, имеет инвалидность с детства, не может работать по физическим причинам и не приобрело никакого стажа, то ему вместо пенсии назначается государственная соцпомощь, которая составляет 2361 гривну. И эта выплата не изменится.

У кого вырастут пенсии в результате индексации

Однако с 1 марта станет больше минимальная пенсионная выплата для лиц с 1 группой инвалидности. С 2980 гривен она увеличится до 3323 гривен.

В то же время на 11,5% увеличиваются минимальные пенсии по инвалидности, назначаемые по спецзаконам. В частности следует ожидать повышения выплат чернобыльцам и военным.

Кроме того, возрастет надбавка на уход для одиноких пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Ее может получить не только человек с инвалидностью, но и украинец или украинка, нуждающийся в постоянном постороннем уходе.

Важно! Такая надбавка составляет 40% от прожиточного минимума.