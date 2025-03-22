У кого не збільшаться пенсії після індексації

Таким чином збільшується й основний розмір пенсійних виплат, пише 24 Канал з посиланням на незалежного консультанта Сергія Коробкіна.

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Однак не в усіх зросте пенсія внаслідок індексації. Наприклад, якщо особа, має інвалідність з дитинства, не може працювати з фізичних причина та не набула жодного стажу, то їй замість пенсії призначається державна соцдопомога, яка становить 2361 гривню. І ця виплата не зміниться.

У кого зростуть пенсії внаслідок індексації

Проте з 1 березня стане більшою мінімальна пенсійна виплата для осіб з 1 групою інвалідності. З 2980 гривень вона збільшиться до 3323 гривень.

Водночас на 11,5% збільшуються мінімальні пенсії по інвалідності, що призначаються за спецзаконами. Зокрема слід очікувати на підвищення виплат чорнобильцям і військовим.

Крім того, зросте надбавка на догляд для одиноких пенсіонерів, яким виповнилося 80 років. Її може отримати не тільки людина з інвалідністю, а й українець або українка, що потребує постійного стороннього догляду.

Важливо! Така надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму.