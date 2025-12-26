Повышение пенсий 2026: кого коснется перерасчет выплаты
- В 2026 году пенсионные выплаты в Украине вырастут благодаря индексации, запланированной с 1 марта, а коэффициент роста определят в феврале.
- Индексация пенсий охватит всех получателей выплаты, кроме тех, кто вышел на отдых за последние три года или получает спецпенсии.
В 2026 году пенсионные выплаты в Украине вырастут благодаря индексации, которую осуществляют ежегодно. Для этого в госбюджете предусмотрели финансирование, поэтому большинство пенсионеров получат повышенную выплату.
Кому из пенсионеров проиндексируют пенсии?
Индексация пенсий в Украине запланирована с 1 марта 2026 года. Коэффициент роста выплаты определят в феврале, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
В Украине 10,2 миллиона граждан получают пенсии. Чтобы компенсировать подорожание товаров и услуг из-за инфляции, государство ежегодно выполняет индексацию.
Заметьте! Индексацию осуществляют на основе имеющихся в системе данных о пенсионерах, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Индексация пенсий запланирована для всех категорий пенсионеров, кроме тех, кто:
- вышел на отдых в течение последних трех лет;
- получает спецпенсии (их индексируют по отдельным законам).
При индексации учитывают размер пенсионной выплаты без каких-либо надбавок, например за стаж, возраст и тому подобное.
Какие данные учитывают для индексации пенсий?
По данным ПФУ, в рамках индексации пенсий ежегодно пересчитывают ранее назначенные выплаты.
Для этого используют информацию о:
- росте средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы;
- показателе инфляции за предыдущий год.
Коэффициент повышения пенсии определяет Правительство. В 2025 году он составлял 1,115, что в среднем дало прирост выплат на 9,5%.
Тогда минимальное повышение пенсии составляло 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен.
Заметим! Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что в госбюджет на 2026 год на пенсионное обеспечение заложили 1,27 триллиона гривен. В 2026 году из госбюджета Пенсионному фонду направят 251,3 миллиарда гривен. Деньги используют в частности на индексацию.
Какие изменения ждут пенсионеров в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Украине произойдет рост минимальной пенсии. Для работающих пенсионеров она увеличится на 234 гривны до 2 595 гривен, а для неработающих – на 300 гривен до 3 328 гривен.
Требования по минимальному страховому стажу для выхода на пенсию в 2026 году изменятся. Право на назначение пенсии по возрасту будут иметь украинцы:
по достижении 60 лет, которые имеют не менее 33 лет стажа;
по достижении 63 лет – не менее 23 лет стажа;
по достижении 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Важно! Если в возрасте 65 лет гражданин имеет менее 15 лет страхового стажа, он может рассчитывать исключительно на государственную социальную помощь.