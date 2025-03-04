В марте украинцы начали получать увеличенные пенсии

В Украине начали выплату проиндексированных пенсий за март. Пенсионный фонд 3 марта начал финансирование, направляя 1,5 миллиарда гривен на выплаты через "Укрпочту".

Украинцы получают увеличенные пенсии

С 4 марта пенсионеры будут получать повышенные выплаты в соответствии с установленным графиком, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсионный фонд провел перерасчет автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в учреждения. С учетом коэффициента 1,115 средний размер пенсий вырос на 9,6% – с 5 790 до 6 345 гривен.

Индексация охватывает всех пенсионеров, в частности:

тех, кто получает выплаты по общим и специальным пенсионным законам;

военных;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

чернобыльцев;

ученых;

чиновников и депутатов.

Финансирование индексации пенсий в 2025 году будет осуществляться из средств солидарной пенсионной системы и государственного бюджета. В проекте бюджета Пенсионного фонда предусмотрено 44,7 миллиарда гривен на доплаты, которые определены постановлениями Кабинета Министров.

Заметьте! Эти средства направлены не только на индексацию пенсионных выплат, но и на дополнительные меры социальной защиты для наиболее уязвимых категорий населения.