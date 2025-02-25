Индексация пенсий с марта В Кабмине назвали точные суммы повышений

Уже в марте запланирована индексация пенсионных выплат. Некоторые категории населения могут рассчитывать на повышение.

В Украине с 1 марта 2025 года состоится индексация пенсий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров.

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Повысят ли выплаты

По словам Шмыгаля, для более 10 миллионов граждан пенсии повысятся на 11,5%.

Для более 10 миллионов граждан пенсии повысятся на 11,5%,

– отметил он.

Премьер-министр пояснил, что повышение пенсии составит не менее, чем 100 гривен.

В то же время, чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно наименьшие пенсии, приняли решение установить максимальный размер индексации – до 1500 гривен.

Кроме этого, пенсия по инвалидности также может вырасти в марте 2025 года исключительно из-за индексации.

Сейчас минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы – 2 980 гривен, для II или III группы, которые не работают – 2 520 гривен, а для лиц с инвалидностью II или III группы, которые работают – 2 093 гривен.