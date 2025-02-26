Как вырастут пенсии украинцев после мартовской индексации

В марте в Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсионных выплат. В этом году пенсии повысят для более 10 миллионов пенсионеров, и повышение составит 11,5%.

Что известно о мартовской индексации

Индексацию проводят с учетом роста потребительских цен и средней заработной платы, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В течение 2022–2024 годов потребительские цены поднялись на 12%, а средняя зарплата выросла на 11%, что и повлияло на размер индексации.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что в среднем после индексации пенсии вырастут на 556 гривен. Таким образом, средняя пенсия повысится с 5 789 гривен до 6 345 гривен.

Также правительство установило минимальную и максимальную границу для индексации пенсий:

наименьшее повышение составит 100 гривен;

наибольшее – 1 500 гривен.

Министр социальной политики Украины подчеркнула, что уже второй год подряд индексации подлежат даже самые низкие пенсии, которые до 2024 года не повышались.

Кого коснется индексация

Мартовская индексация коснется разных категорий пенсионеров:

9,2 миллиона пенсионеров , которым пенсии назначены по возрасту на общих основаниях.

, которым пенсии назначены по возрасту на общих основаниях. 672 тысячи пенсионеров , которые работали в силовых ведомствах.

, которые работали в силовых ведомствах. 98 тысяч пенсионеров , которые получают выплаты по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

, которые получают выплаты по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. 79,6 тысяч человек , которым пенсия назначена как лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты.

, которым пенсия назначена как лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты. 23,4 тысячи пенсионеров, которые работали в органах местного самоуправления и были государственными служащими.

Дополнительно планируют проиндексировать: