Как изменятся пенсии украинцев с 1 марта: плановая индексация

12 февраля 2024, 13:09
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На пенсии

В марте запланирована масштабная пенсионная индексация. Одна, не у всех после нее вырастут выплаты.

У кого вырастут выплаты в марте

Показатель роста выплат после индексации пока неизвестен. Предварительно это значение – 13%.

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Гарантированно вырастут пенсии благодаря надбавкам. К основному размеру пенсии добавляется, в частности, возрастная доплата.

Сейчас надбавки по возрасту следующие:

  • пенсионеры от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата досчитывается автоматически, для этого не нужно обращаться в ПФУ.

Обратите внимание! Пенсионерам доступны и другие надбавки, перечень основных доплат вы можете найти здесь.

У кого не увеличится пенсия после индексации

В марте изменится не только сумма пенсии, а и будет происходить реформирование общей пенсионной системы. В частности, вводятся специальные баллы для регулирования размера выплат пенсионеров.

Кого не коснется мартовская индексация:

  • лиц, которые вышли на пенсию менее 3 лет назад;
  • граждан, имеющих высокие пенсии;
  • пенсионеры, которым начислили выплаты меньше минимальных.

Есть пенсионеры, которые, в соответствии с расчетами, должны получать выплаты меньше минимальных. ПФУ искусственно повышает им пенсию, благодаря специальным надбавкам. Однако после индексации, сумма повышения пенсионных выплат будет равняться доплате. То есть, размер пенсии, фактически, не изменится.

Автор: Анастасія Зорик