Как изменятся пенсии украинцев с 1 марта: плановая индексация

В марте запланирована масштабная пенсионная индексация. Одна, не у всех после нее вырастут выплаты.

У кого вырастут выплаты в марте

Показатель роста выплат после индексации пока неизвестен. Предварительно это значение – 13%.

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Гарантированно вырастут пенсии благодаря надбавкам. К основному размеру пенсии добавляется, в частности, возрастная доплата.

Сейчас надбавки по возрасту следующие:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата досчитывается автоматически, для этого не нужно обращаться в ПФУ.

У кого не увеличится пенсия после индексации

Пенсионерам доступны и другие надбавки, перечень основных доплат вы можете найти здесь

В марте изменится не только сумма пенсии, а и будет происходить реформирование общей пенсионной системы. В частности, вводятся специальные баллы для регулирования размера выплат пенсионеров.

Кого не коснется мартовская индексация:

лиц, которые вышли на пенсию менее 3 лет назад;

граждан, имеющих высокие пенсии;

пенсионеры, которым начислили выплаты меньше минимальных.

Есть пенсионеры, которые, в соответствии с расчетами, должны получать выплаты меньше минимальных. ПФУ искусственно повышает им пенсию, благодаря специальным надбавкам. Однако после индексации, сумма повышения пенсионных выплат будет равняться доплате. То есть, размер пенсии, фактически, не изменится.