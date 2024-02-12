Как изменятся пенсии украинцев с 1 марта: плановая индексация
Источник:На пенсии
В марте запланирована масштабная пенсионная индексация. Одна, не у всех после нее вырастут выплаты.
У кого вырастут выплаты в марте
Показатель роста выплат после индексации пока неизвестен. Предварительно это значение – 13%.
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Гарантированно вырастут пенсии благодаря надбавкам. К основному размеру пенсии добавляется, в частности, возрастная доплата.
Сейчас надбавки по возрасту следующие:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Эта доплата досчитывается автоматически, для этого не нужно обращаться в ПФУ.Обратите внимание! Пенсионерам доступны и другие надбавки, перечень основных доплат вы можете найти здесь.
У кого не увеличится пенсия после индексации
В марте изменится не только сумма пенсии, а и будет происходить реформирование общей пенсионной системы. В частности, вводятся специальные баллы для регулирования размера выплат пенсионеров.
Кого не коснется мартовская индексация:
- лиц, которые вышли на пенсию менее 3 лет назад;
- граждан, имеющих высокие пенсии;
- пенсионеры, которым начислили выплаты меньше минимальных.
Есть пенсионеры, которые, в соответствии с расчетами, должны получать выплаты меньше минимальных. ПФУ искусственно повышает им пенсию, благодаря специальным надбавкам. Однако после индексации, сумма повышения пенсионных выплат будет равняться доплате. То есть, размер пенсии, фактически, не изменится.