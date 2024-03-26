Кого из пенсионеров не коснется мартовская индексация: объяснение ПФУ

В этом году пенсии были проиндексированы на 7,96%. Однако не все пенсионеры почувствуют увеличение выплат.

У кого выплаты не вырастут

Индексация не повлияет на граждан, которые вышли на заслуженный отдых в течение последних 3 лет. Это связано с тем, что в их выплатах уже учтены экономические изменения, которые, собственно, и провоцируют увеличение пенсий.

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Также не почувствуют индексацию получатели пенсии, которая меньше определенного в Украине минимума. Дело в том, что таким гражданам предоставляется специальная ежемесячная надбавка. Благодаря этой доплате указанные пенсии и достигают размера минимальных. После индексации сумма повышения перекроет надбавку. А доплата, в свою очередь, аннулируется.

Не будет ощутима индексация и для получателей максимальных выплат. В частности, речь идет о пенсиях судей и прокуроров.

Что известно о нынешней индексации

Под индексацию попали выплаты, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно. Ее показатель составлял 1,0796.

Повышение выплат произошло по меньшей мере на 100 гривен. Максимальный показатель роста пенсий составил почти 1500 гривен. Под индексацию подпали выплаты таких граждан:

гражданские пенсионеры – 9,5 миллиона человек;

бывшие работники силовых ведомств – 596 тысяч граждан;

лица, имеющие инвалидность или тяжелую болезнь вследствие аварии на ЧАЭС, – 97,8 тысячи человек.

Неизвестно, будут ли индексировать еще пенсии до конца 2024 года. До полномасштабного вторжения такая процедура могла происходить дважды в год.