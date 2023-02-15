Масштабная индексация или прибавка в несколько гривен: на сколько поднимут пенсии в марте

Несмотря на то, что увеличивать минимальную зарплату в 2023 году не планируется, в марте состоится плановая индексация пенсий. Выплаты возрастут для нескольких категорий пенсионеров.

На сколько увеличат пенсии

Каким именно будет повышение, Минсоцполитики пока не обнародовало информацию, однако известно, что перерасчет будет происходить по закону по привычной формуле. Для определения размера пенсии после индексации учитывается 50% инфляции прошлого года и коэффициент от средней заработной платы за последние 3 года.

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Поскольку потребительская инфляция в прошлом году составила 26,6%, то размер индексации должен быть приближен к этому показателю. По информации Социальной информационной платформы, в 2023 году индексация пенсий должна быть равна 22%.

В любом случае, индексация состоится в двузначных числах, говорит председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

На сегодняшний день у нас показатель инфляции 26,6%, но пока нет показателя средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачен ЕСВ. Этот показатель подсчитывает сейчас Пенсионный фонд и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю-две. И тогда мы узнаем, каков будет размер индексации. В любом случае, размер индексации будет определяться двузначными цифрами,

– сказал в комментарии 24 Канала нардеп.

Важным моментом является то, что индексировать будут только расчетный размер пенсии, то есть "голую" сумму выплаты без доплат и надбавок. Предположим, что человек получает 2400 гривен пенсии, из которой расчетная – 2093 гривны. Тогда пенсия вырастет на 2093×0,22=460,46 гривны.

Кому ждать повышения

В марте пенсию проиндексируют для наиболее уязвимых слоев населения. Повысят следующие выплаты:

по возрасту;

инвалидностью;

потерей кормильца;

за выслугу лет;

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Другие пенсии, которые касаются госслужащих, ученых, военнослужащих и тому подобное, проиндексируют уже после окончания военного положения, говорит заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

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