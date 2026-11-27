В конце года многие пенсионеры надеются на дополнительное увеличение доходов. Однако в декабре 2026 года масштабной индексации не будет.

Когда украинцам следует ожидать перерасчета выплат

Согласно законодательству, массовый перерасчет пенсионных выплат в Украине традиционно происходит только раз в год – с 1 марта, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

В этом году коэффициент индексации уже применен на уровне 12,1%, поэтому следующего глобального обновления сумм в кошельках стоит ждать только весной 2027 года.

Кто все же получит больше денег зимой

Отсутствие декабрьской индексации выплат не означает, что выплаты заморожены абсолютно для всех. Некоторые категории граждан имеют право на автоматическое увеличение пенсии благодаря возрастным надбавкам.

Обратите внимание! Как только пенсионер достигает определенного возраста, государство начинает доплачивать ему фиксированную сумму ежемесячно.

Для украинцев действует такая градация доплат:

от 70 до 74 лет – доплачивают до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – добавляют 456 гривен;

от 80 лет и старше – предоставляют 570 гривен.

Важный нюанс заключается в том, что общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не должен превышать отметку в 10 340,35 гривны. Если выплата превышает этот лимит, то возрастную доплату просто не начислят.

Напомним, что выплаты некоторым украинцам все же могут увеличиться раньше. Но все зависит от страхового стажа. Человек должен "накопить" определенное количество месяцев.