Когда пенсионер может требовать повышения выплат

Чтобы воспользоваться этим правом, человеку необходимо накопить не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа после назначения пенсии или ее последнего пересмотра. Как только этот период отработан, вы можете сразу подавать заявление в Пенсионный фонд, напоминает Ведомство.

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Законодательство предусматривает и автоматический перерасчет с 1 апреля, но для этого необходимые два года стажа должны быть приобретены до 1 марта. Если же вы выполнили это условие, например, в мае, то индивидуальное обращение позволит получить больше денег значительно быстрее.

Учтут ли новую зарплату при пересмотре

При индивидуальном обращении специалисты анализируют не только отработанное время, но и уровень ваших текущих доходов. Если заработок за последние два года был высоким и положительно влияет на общую формулу, его обязательно учтут для увеличения выплаты.

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Однако, если новая зарплата окажется ниже или не принесет финансовой выгоды, ее просто проигнорируют. В таком случае ваш ежемесячный доход вырастет исключительно за счет добавления новых месяцев страхового стажа.

Что делать тем, кто не накопил достаточно стажа

Бывают ситуации, когда после последнего перерасчета прошло два календарных года, но человек работал с перерывами и не накопил 24 месяца стажа. В этом случае у вас также есть полное право на пересмотр пенсионного дела.

Однако здесь действует строгое ограничение: новую заработную плату за этот период не будут учитывать ни при каких обстоятельствах. Размер вашей пенсии пересчитают исключительно на основе того стажа, который удалось фактически накопить.

Как проверить свои данные перед подачей заявления

Прежде чем отправляться в сервисный центр или подавать онлайн-заявление, стоит убедиться, что работодатель добросовестно уплачивал за вас все налоги. Сделать это можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

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Если предприятие не подало отчетность или проигнорировало уплату единого социального взноса, эти месяцы просто выпадут из вашего стажа. Поэтому любые несоответствия лучше заранее выяснить с бухгалтерией, чтобы не получить отказ от государства.

Какие еще нюансы и риски существуют для работающих пенсионеров

Стоит помнить, что продолжение карьеры налагает на украинцев определенные обязательства и финансовые ограничения. Как уже сообщалось, каждый пенсионер обязан уведомить ПФУ о своем трудоустройстве в течение 10 дней, иначе возникнет переплата, которую придется возвращать через суд.

Кроме того, из зарплаты работающего пенсионера стандартно удерживают 18% налога на доходы и 5% военного сбора. Также существует риск потери надбавок: женщины, вышедшие на пенсию до 2011 года, при перерасчете с учетом новой зарплаты могут внезапно потерять до 10 лет сверхнормативного стажа, поскольку для них автоматически начнет действовать новая, более жесткая норма в 30 лет вместо 20.